Na ten moment Polska nawet nie ma tyle pieniędzy, żeby wykupić czipy w ramach wyznaczonych limitów. Może się to zmienić za rok czy za dwa, ale wtedy nie będziemy mieli możliwości, żeby to zrobić. A więc jest to problem, który może być przeszkodą w przyszłości – wskazał Aleksander Poniewierski, ekspert nowych technologii z ponad 25-letnim doświadczeniem w branży, emerytowany partner EY.

USA blokuje czipy AI dla Polski. Ekspert alarmuje o poważnych konsekwencjach

Decyzja amerykańskiego Departamentu Handlu obejmuje kilkanaście krajów Unii Europejskiej, w tym Polskę, mimo że niektóre państwa uzyskały wyjątki. Według Poniewierskiego problemem jest to, że Polska nie jest traktowana jako strategiczny partner technologiczny USA, co może wynikać z niedostatecznej reprezentacji kraju na arenie międzynarodowej.

Niespodziewany cios dla Polski. USA wstrzymują dostawy kluczowych technologii

W rządzie nie ma nawet takiego myślenia. To kwestia polskiej niedojrzałości do takich działań. Kolejne partie polityczne, które obejmują władzę, obsadzają stanowiska swoimi ludźmi. Nie ma miejsca na merytokrację, czyli wybór osób, które może są bezpartyjne, ale znają się na rzeczy i mają kontakty w tej branży. Oni robią biznes, nie zajmują się polityką, więc trzeba o nich zabiegać – wyjaśnił Poniewierski.

Polska w świecie nowych technologii

Pomimo ograniczeń i braku strategicznego statusu, Polska posiada duży potencjał w dziedzinie badań i rozwoju (R&D) oraz wysoko wykwalifikowanych specjalistów IT. Według eksperta kraj powinien skupić się na budowaniu własnych rozwiązań w zakresie sztucznej inteligencji, a jednocześnie dążyć do międzynarodowych partnerstw technologicznych.

Politycy nie powinni się przy tym bać, że ktoś im powie, że Polska staje się "pachołkiem" czy wykonawcą innych krajów – ocenił Poniewierski.

Obecna sytuacja stawia Polskę przed koniecznością redefinicji swojej roli w globalnym ekosystemie technologicznym. Kluczowe będzie inwestowanie w odpowiednie kontakty, rozwój sektora R&D i współpraca międzynarodowa, aby nie pozostać w tyle w dynamicznie zmieniającym się świecie nowych technologii.

Źródło: PAP, MEDIA