O potencjalnym zagrożeniu informuje "Rzeczpospolita", która powołuje się na analizę ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa. Jak wynika z raportu, już teraz zauważalna jest rosnąca aktywność grup związanych z Rosją.

Cyberatak na Polskę przed wyborami? Eksperci biją na alarm

"Eksperci firmy tłumaczą, że grupy, jak APT i NoName, podejmą 'działania dezinformacyjne, wykorzystujące podziały społeczne, aby podważyć poparcie dla Ukrainy i kształtować opinię publiczną'. Atak ma zakłócić prawidłowy demokratyczny proces majowych wyborów. Celem byliby też dziennikarze, aktywiści i lobbyści" – podkreślono w raporcie.

Dezinformacja i manipulacja opinią publiczną

Specjaliści wskazują, że metody stosowane przez hakerów obejmują inżynierię społeczną, phishing oraz rozpowszechnianie złośliwego oprogramowania. Tego typu działania mają na celu zdobycie danych i ich późniejsze wykorzystanie do dyskredytowania kluczowych postaci życia publicznego.

"Wojciech Głażewski, dyrektor firmy Check Point Software w Polsce, tłumaczy, że dezinformacja ma doprowadzić do spadku wiary w uczciwość wyborów" - czytamy w artykule. "A to wpływa na negatywne odczucia wobec systemu politycznego, w którym funkcjonuje dana grupa wyborców" – dodał ekspert.

Polska na celowniku, ale Niemcy pierwsze w kolejce

Zanim Polska stanie się głównym celem ataków, specjaliści przewidują podobne działania w Niemczech. Przypuszcza się, że rosyjscy hakerzy będą próbowali wpłynąć na opinię publiczną w czasie kampanii przed lutowymi wyborami do Bundestagu. Szczególny niepokój budzi nawiązana współpraca grupy NoName z francuską organizacją Hackers Squad, które już wcześniej przeprowadzały cyberataki na Litwę i Włochy.

Deepfake i kampanie dezinformacyjne

Największe zagrożenie eksperci dostrzegają w działaniach grupy APT, która już wcześniej stosowała techniki manipulacji medialnej. "Największym zagrożeniem ma być jednak grupa APT. To ona w czerwcu ub.r. rozpowszechniała przed wyborami w USA fałszywe wideo z deepfake'ami przedstawiającymi polityków. Wykorzystała na platformie X i Facebooku algorytmy, by dotrzeć do określonych grup wyborców" – ostrzegają specjaliści.

Polska w czołówce cyberataków

Analitycy podkreślają, że liczba cyberataków w Polsce stale rośnie. Liczba cyberataków w Polsce jest na fali wznoszącej i ten trend będzie się utrzymywał – wyjaśnia analityk laboratorium antywirusowego Eset, Beniamin Szczepankiewicz. A nasz kraj – pod tym względem – zajmuje już drugie miejsce na świecie – dodaje ekspert.

Rząd zapewnia o działaniach ochronnych

Na rosnące zagrożenie reagują polskie władze. "Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapewnia, że "podejmowane są działania mające zapewnić cyberbezpieczeństwo zbliżających się wyborów prezydenckich'" – podkreślono w publikacji.

Czy Polska poradzi sobie z rosnącym zagrożeniem cybernetycznym i czy wybory prezydenckie przebiegną bez ingerencji z zewnątrz? Eksperci wskazują, że kluczowe będą działania prewencyjne i edukacja społeczeństwa w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Źródło: Rzeczpospolita, PAP