Maksymalne ceny energii elektrycznej na dłużej

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 27 listopada 2024 r., dotyczącą ograniczenia wysokości cen energii elektrycznej, wprowadzono szereg rozwiązań mających na celu ochronę odbiorców przed wysokimi kosztami energii. Najważniejszym postanowieniem jest utrzymanie maksymalnych cen energii elektrycznej na poziomie 500 zł netto za MWh dla gospodarstw domowych do końca września 2025 r. oraz 693 zł netto za MWh dla jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów użyteczności publicznej do 31 marca 2025 r.

Zwolnienie z opłaty mocowej dla gospodarstw domowych

Dla odbiorców pobierających energię elektryczną na własne potrzeby z punktów poboru o napięciu do 1 kV przewidziano zwolnienie z opłaty mocowej do połowy 2025 r. Opłata ta, która trafia do operatora przesyłowego PSE, zostanie zrekompensowana z funduszu COVID-19.

Obowiązki przedsiębiorstw energetycznych

Ustawa nakłada na przedsiębiorstwa energetyczne obowiązek złożenia wniosków o zmianę taryf do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Termin na spełnienie tego obowiązku upływa 30 kwietnia 2025 r. Dotyczy to również przedsiębiorstw pełniących rolę sprzedawców z urzędu.

Oświadczenie trzeba złożyć do końca stycznia

Oświadczenie w sprawie skorzystania z maksymalnej ceny energii elektrycznej trzeba złożyć do 31 stycznia 2025 roku. Dotyczy to jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów wrażliwych, które chcą skorzystać z ceny 693 zł/MWh. Należy pamiętać, że oświadczenie musi być złożone na nowym formularzu, a po upływie terminu nie będzie już możliwości skorzystania z tej preferencyjnej stawki.