Wzrost inflacji w grudniu następuje po jej listopadowym spadku. W grudniu żywność i napoje bezalkoholowe drożały w grudniu o 4,8 proc. w ujęciu rok do roku i o 0,2 proc. miesiąc do miesiąca. Ceny nośników energii poszły w górę o 12,0 proc. rok do roku, a w porównaniu z listopadem pozostały bez zmian. Ceny paliw spadły o 3,9 proc. rok do roku, a miesiąc do miesiąca podrożały nieznacznie, o 0,3 proc.

W ujęciu miesięcznym średnie ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2024 r. urosły o 0,2 proc., czyli mniej niż w listopadzie, gdy dynamika miesięczna wyniosła 0,5 proc. Pod tym względem odczyt jest wyraźnie niższy od prognoz (zakładano 0,4 proc.).

Jaka inflacja w 2025 roku?

Średnioroczna inflacja w całym 2024 r. wyniosła 3,7 proc. Oznacza to wyraźny spadek z 11,4 proc., które zanotowano w 2023 r., i 14,4 proc. z 2022 r. Według ekspertów, w 2025 roku inflacja do marca będzie lekko rosła i może w szczycie sięgnąć około 5,5 proc. rok do roku, aby w kolejnych miesiącach systematycznie obniżać się, a szczególnie od lipca, gdy wygasną statystyczne efekty podwyżek cen energii z 2024 r.