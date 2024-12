Mandarynki to uwielbiane przez Polaków owoce. W grudniu a zwłaszcza w okresie świątecznym kupujemy ich bardzo dużo. Dlatego też popularne sieci handlowe organizują promocje na te świąteczne cytrusy.

Aby skorzystać z promocji na mandarynki w Lidlu albo Biedronce warto zainstalować sobie aplikację. Tylko z nią zarówno w jednej, jak i drugiej sieci handlowej kupisz te owoce taniej. Ile w takim razie kosztują w Lidlu a ile w Biedronce?

Reklama

Ile kosztują mandarynki w Biedronce?

Jak wynika z informacji zawartych w gazetce promocyjnej Biedronki tu mandarynki można kupić na wagę. Owoce te kosztują 2,99 zł/kg a więc jedno opakowanie przy zakupie dwóch opakowań.

Mandarynki bez karty też są w promocji i kosztują 5,98 zł. Cena mandarynek premium w Biedronce to 9,99 zł/kg. Za opakowanie klementynek o wadze 750 g zapłacimy 11,99 zł a za klementynki w worku jutowym (1,5 kg) 17,99 zł. Promocja jest ważna tylko do 21 grudnia.

Ile kosztują mandarynki w Lidlu?

W Lidlu z kolei kupimy mandarynki na skrzynki. Jedna skrzynka tych owoców kosztuje 9,99 zł zamiast 24,99 zł/2,3 kg.To cena, która obowiązuje jedynie z aplikacją Lidla. Warto pamiętać, że zakupić możemy tylko jedną skrzynkę. Za kilogram mandarynek w tej promocji zapłacimy 4,35 zł/kg. Bez aplikacji Lidl Plus za skrzynkę zapłacimy 16,99 zł.W przeliczeniu na kilogramy jest to 7,39 zł/kg. Promocja obowiązuje do 22 grudnia.