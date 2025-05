Renta wdowia z KRUS - komu przysługuje? Jakie dokumenty są potrzebne? Jak wypełnić wniosek o rentę wdowią z KRUS?

Renta wdowia to świadczenie socjalne skierowane do osób pobierających co najmniej dwa świadczenia z systemu emerytalnego, w tym rentę rodzinną po zmarłym współmałżonku, przy spełnieniu dodatkowych warunków. Wypłaca je ZUS, ale także KRUS. Komu przysługuje renta wdowia z KRUS? Jak wypełnić wniosek o rentę wdowią z KRUS? Oto szczegóły.