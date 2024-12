Program rządowy "Mój Prąd 6.0", uruchomiony we wrześniu bieżącego roku, cieszy się dużym zainteresowaniem. Początkowo zaplanowany termin składania wniosków miał upłynąć z końcem grudnia 2024 roku. Jednak, w odpowiedzi na liczne zapytania i potrzeby potencjalnych beneficjentów, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podjął decyzję o przedłużeniu naboru. Dodatkowy czas umożliwi dokładne przygotowanie wymaganej dokumentacji.

Program "Mój prąd 6.0" - na czym polega?

Program "Mój Prąd 6.0" to rządowy program dofinansowania, który ma na celu wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce. Dzięki niemu można otrzymać dofinansowanie na instalację fotowoltaiczną, a także na dodatkowe urządzenia, takie jak magazyny energii czy ciepła. Program jest skierowany do prosumenta, czyli osoby fizycznej, która wytwarza energię elektryczną na własny użytek, wykorzystując odnawialne źródła energii, takie jak słońce.

Co oferuje program "Mój prąd 6.0"? Jakie kwoty można otrzymać?

Program "Mój Prąd 6.0" oferuje prosumentom, którzy zainwestowali w instalacje fotowoltaiczne po 1 stycznia 2021 roku i rozliczają się w systemie net-billing, maksymalnie 28 000 złotych dofinansowania. Kwota ta obejmuje inwestycje zarówno w magazyny ciepła, jak i energii. Warto podkreślić, że dofinansowanie do magazynu energii cieplnej o minimalnej pojemności 20 dm³ może wynieść do 5 000 złotych, a do magazynu energii elektrycznej o minimalnej pojemności 2 kWh - do 16 000 złotych. Dla instalacji fotowoltaicznych bez dodatkowych magazynów przewidziano dofinansowanie w wysokości do 6 000 złotych, a w przypadku inwestycji w magazyn energii - do 7 000 złotych.

Co trzeba zrobić, aby otrzymać dopłatę w programie "Mój prąd 6.0"?

Warunkiem uzyskania dofinansowania dla instalacji fotowoltaicznych zgłoszonych do przyłączenia po 1 sierpnia 2024 roku jest posiadanie dodatkowo magazynu energii elektrycznej bądź magazynu ciepła. Moc takiej instalacji powinna mieścić się w przedziale od 2 do 20 kW.

Dodatkowym, niezbędnym warunkiem rozpatrzenia wniosku jest przedłożenie zaświadczenia wydanego przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD), które potwierdza przyłączenie mikroinstalacji do sieci energetycznej. Brak tego dokumentu powoduje automatyczne odrzucenie wniosku, niezależnie od kompletności pozostałej dokumentacji.

Szósty nabór wniosków w ramach programu "Mój Prąd" finansowany jest w ramach Projektu Grantowego pn. Program priorytetowy "Mój Prąd" w ramach działania 2.2 Rozwój OZE priorytet II Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.