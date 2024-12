Kiedy pierwszy samolot wyląduje na lotnisku CPK? Mamy oficjalną datę

Reklama

Jak podkreślił Lasek, "to będzie hub, który zastąpi Lotnisko Chopina jako nowe lotnisko krajowe". Z kolei obecne Lotnisko Chopina, mimo planowanej modernizacji, pozostanie istotnym elementem polskiego systemu transportowego.

Lasek wyjaśnił, że modernizacja Lotniska Chopina jest niezbędna, ponieważ "gdybyśmy nie przeprowadzili modernizacji tego lotniska, stracilibyśmy ponad 30 mln pasażerów do dnia otwarcia nowego lotniska". Zgodnie z prognozami, port lotniczy w Warszawie "zapcha się w przyszłym roku", a w związku z rosnącym ruchem lotniczym konieczne staje się podjęcie działań na rzecz rozwoju infrastruktury. Modernizacja Lotniska Chopina nie będzie jednak oznaczać rozbudowy strefy ograniczonego użytkowania wokół portu, jak zaznaczył Lasek.

Centralny Port Komunikacyjny

Centralny Port Komunikacyjny jest spółką Skarbu Państwa, powołaną w 2018 roku na mocy ustawy o CPK. Do jej zadań należy przygotowanie i realizacja programu budowy nowego lotniska centralnego w Polsce oraz inwestycji towarzyszących, w tym budowy sieci linii kolejowych, dróg ekspresowych, autostrad i infrastruktury przesyłowej. Nadzór nad spółką sprawuje Pełnomocnik Rządu ds. CPK.

W ramach programu CPK powstanie centralne lotnisko, które początkowo ma obsługiwać 34 miliony pasażerów rocznie. Port lotniczy zostanie zaprojektowany w taki sposób, aby w przyszłości można było go elastycznie rozbudować, dostosowując do rosnącego zapotrzebowania. Koszt inwestycji, która ma zakończyć się do 2032 roku, szacowany jest na 131,7 miliarda złotych. CPK to projekt o ogromnym znaczeniu nie tylko dla transportu lotniczego, ale również dla rozwoju całej infrastruktury komunikacyjnej w Polsce.

Źródło: RADIO ZET, PAP