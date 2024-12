W poniedziałek, 9 grudnia, w sklepach sieci Lidl, można kupić kostkę masła w cenie 4,99. Chodzi o masło Pilos o wadze 200 gramów. Trzeba jednak spełnić dwa warunki: aktywować kupon w aplikacji Lidl i kupić trzy kostki. Bez obniżki jedna koska kosztuje 8,49 zł. Taka wyjątkowa cena obowiązuje tylko dzisiaj.

Coraz mniej promocji na masło

Jak zauważyli eksperci UCE Research, ceny rosną, a przy tym spadła liczba akcji promocyjnych w porównaniu do 2023 r. W okresie od stycznia do początku listopada br. w sklepach rok do roku ubyło 13,8 proc. promocji na masło.

Mamy do czynienia ze znaczącym wzrostem cen produktu istotnego z punktu widzenia psychologii konsumentów. Organizowanie promocji na masło jest z miesiąca na miesiąc coraz bardziej kosztowne- powiedział Piotr Biela z Grupy Blix. W jego ocenie, sieci mogą bardziej podnieść ceny, by móc zrobić podobną liczbę promocji co w ubiegłym roku lub zmniejszyć marżę, utrzymując niższą cenę masła, ale kosztem rzadszych promocji.

Ceny masła biją rekordy

W listopadzie ceny masła zdrożały o ponad 29 proc. w skali roku. Natomiast w pierwszych dniach grudnia wzrost przekroczył już 30 proc rdr. Cena za kostkę masła może wkrótce być większa niż 10 zł. Nic nie wskazuje też na to, żeby w sklepach miało być taniej, choćby przez drożejącą energię oraz sytuację na rynkach światowych.

W niektórych placówkach są już kostki masła po 9,50 zł. Ale w osiedlowych sklepach można znaleźć masło nawet powyżej 10 zł za kostkę. To, czy cena standardowej kostki masła w większości sklepów przekroczy tę granicę, będzie zależało od cen mleka, a one na całym świecie idą w górę – ocenia dr Krzysztof Łuczak w rozmowie z MondayNew.

