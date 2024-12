PKP Intercity kończy rok 2024 z imponującymi wynikami finansowymi i rekordową liczbą przewiezionych pasażerów. Według prezesa spółki, Janusza Malinowskiego, zysk netto wyniesie od 250 do 300 mln zł, co oznacza, że wynik będzie trzykrotnie wyższy niż w roku ubiegłym.

Spółka, myślę, w tym roku osiągnie wynik między 250 a 300 mln na plusie, on będzie trzy razy lepszy niż w ubiegłym roku – powiedział Malinowski podczas posiedzenia sejmowej podkomisji stałej do spraw nadzoru nad zarządzaniem mieniem państwowym.

PKP Intercity bije rekordy. Przychody rosną, koszty maleją

W okresie od stycznia do października 2024 r. PKP Intercity osiągnęło 3,026 mld zł przychodów ze sprzedaży (bez uwzględnienia umów na świadczenie usług publicznych), co stanowi wzrost o 5 proc. względem planu. Koszty operacyjne wyniosły 4,22 mld zł, co było wynikiem lepszym od zakładanych o 1 proc.. Spółka zanotowała 259 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost o 52 proc. względem planowanego wyniku.

W listopadzie przewoźnik przewiózł łącznie 72 mln pasażerów, co już stanowiło historyczny rekord – wynik ten przewyższył całoroczny rezultat z 2023 r., kiedy PKP Intercity obsłużyło 68 mln pasażerów. Zakładamy, że na koniec roku otrzemy się o granicę 80 mln, myślę: 79 mln – taką liczbę pasażerów szacujemy i to historyczny wynik – podkreślił prezes.

Rozbudowa oferty przewoźnika

W najnowszym rozkładzie jazdy na lata 2024/2025 PKP Intercity znacząco zwiększa swoją ofertę. Od grudnia oferta PKP Intercity zwiększa się prawie o 12%, a przez wszystkie poprzednie lata zwiększała się od 1% do 2%. [...] O 51 pociągów będzie od 15 grudnia więcej, przekroczyliśmy barierę 500 pociągów uruchamianych dobowo, dokładnie 505 – wyliczał Malinowski.

Lider wśród przewoźników dalekobieżnych

PKP Intercity to największy przewoźnik kolejowy w Polsce obsługujący trasy dalekobieżne. W 2023 roku z usług spółki skorzystało 68 mln pasażerów. Dzięki dalszemu rozwojowi oferty oraz rekordowym wynikom finansowym i przewozowym, firma umacnia swoją pozycję lidera na rynku.

Źródło: ISBnews, PAP