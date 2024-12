Eurojackpot jest dostępny w Polsce od września 2017 roku. W tej grze możliwe są bardzo wysokie wygrane dzięki temu, że Eurojackpot to gra - loteria multijurysdykcyjna. Co oznacza, że biorą w niej udział gracze nie z jednego, ale z kilku czy nawet kilkunastu krajów.

Wyniki Eurojackpot z 3 grudnia 2024 r.

Do wygrania w Eurojackpot była kumulacja, która wynosiła 520 milionów złotych. W losowaniu padły następujące liczby: 20, 24, 37, 7, 23 — 10, 4. Choć nikomu nie udało się trafić nagrody pierwszego stopnia (520 mln zł), to aż siedem osób zdobyło nagrodę drugiego stopnia. To trzy osoby z Niemiec, tyle samo z Danii oraz jeden Polak. Nasz rodak wzbogacił się o 16 mln zł.

Wygrane w Eurojackpot

Oto wygrane w Polsce w ostatnim losowaniu Eurojackpot:

I (5+2)00,00 zł

II (5+1)116 475 866,10 zł

III (5+0)2563 844,30 zł

IV (4+2)116 299,60 zł

V (4+1)611144,40 zł

VI (3+2)90562,80 zł

VII (4+0)81414,20 zł

VIII (2+2)129095,80 zł

IX (3+1)197276,90 zł

X (3+0)452564,00 zł

XI (1+2)687949,80 zł

XII (2+1)28 00239,10 zł

Eurojackpot - zasady gry, losowania

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 roku na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw. 12,5 zł – dokładnie tyle kosztuje zakład w tej grze. Trzeba wybrać 5 liczb z 50 i2 liczby z 12.

Losowania Eurojackpot odbywają się w każdy wtorek i piątek między godziną 20.00 a 21.00 i są retransmitowane na stronie Lotto.

