Jak podaje wnp.pl, w najnowszym raporcie Saxo Banku, poświęconym prognozom na rok 2025, przedstawiono szereg potencjalnych globalnych wyzwań, które mogą znacząco wpłynąć na nasze życie prywatne i zawodowe. Wśród najbardziej szokujących prognoz znalazły się m.in. dominacja Nvidii na rynku technologicznym, upadek OPEC, proces reflacji w Chinach oraz przełomowe odkrycia w dziedzinie biotechnologii.

Saxo Bank

Saxo Bank, założony w 1992 roku, to renomowany duński bank inwestycyjny, który oferuje wiele produktów i usług finansowych dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych na całym świecie. Dzięki zaawansowanym platformom transakcyjnym, szerokiej gamie instrumentów finansowych oraz kompleksowym narzędziom analitycznym, Saxo Bank umożliwia swoim klientom aktywne uczestnictwo na globalnych rynkach finansowych. Obecnie bank obsługuje ponad 1,2 miliona klientów na całym świecie, zarządzając aktywami o łącznej wartości przekraczającej 100 miliardów dolarów amerykańskich.

Prognozy Saxo Bank na 2025 rok

Coroczny grudniowy raport Saxo Bank A/S przedstawia szereg odważnych prognoz, opisujących potencjalne, choć mało prawdopodobne wydarzenia, które mogłyby znacząco wpłynąć na globalną gospodarkę i nasze codzienne życie. Mimo że nie są to prognozy oparte na pełnej analizie i poparte autorytetem instytucji finansowych, to jednak zawsze wywołują szeroką dyskusję i stanowią interesującą propozycję wykraczającą poza utarte schematy.

Przedstawione w tegorocznym raporcie analizy nie są oparte na bieżących wydarzeniach, lecz stanowią wynik dogłębnej obserwacji długoterminowych trendów na rynkach finansowych, zachowań inwestorów oraz zmian w globalnym otoczeniu politycznym, takich jak wyniki listopadowych wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych.

Prognoza 1: Zmiany w polityce handlowej USA

W 2025 roku administracja Donalda Trumpa wprowadza radykalne zmiany w polityce handlowej Stanów Zjednoczonych, nakładając drastyczne cła na cały import. Jednocześnie, w ramach działań mających na celu zmniejszenie deficytu budżetowego, powołuje się nowy Departament Wydajności Państwa, którym pokieruje Elon Musk. Tego rodzaju polityka może prowadzić do osłabienia pozycji dolara amerykańskiego na rynkach międzynarodowych, co z kolei miałoby poważne konsekwencje dla globalnego handlu.

Jednocześnie obserwuje się działania mające na celu ograniczenie podaży dolara amerykańskiego, co ma na celu utrzymanie jego dominującej roli w globalnym systemie finansowym. W tej sytuacji część podmiotów gospodarczych poszukuje alternatywnych, bezpiecznych aktywów. Szacuje się, że wartość transakcji przeprowadzanych przy użyciu kryptowalut może wzrosnąć czterokrotnie, przekraczając próg 10 bilionów dolarów. To z kolei będzie miało istotny wpływ na globalne rynki finansowe. Wartość dolara amerykańskiego zmniejszy się o 20 proc. w stosunku do innych walut i o 30 proc. w stosunku do złota. Paradoksalnie, amerykańscy producenci eksportowcy mogą odnieść z tego korzyści.

Prognoza 2: Nvidia z chipem Blackwell

W 2025 roku Nvidia umacnia swoją pozycję lidera na rynku, prezentując chip Blackwell z imponującymi 208 mld tranzystorów. Ten rewolucyjny układ pozwala na 25-krotny wzrost wydajności obliczeniowej AI przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia energii, co stanowi znaczący krok naprzód w rozwoju sztucznej inteligencji. Dzięki energooszczędnym chipom Nvidia ma szansę zostać najbardziej rentowną firmą w historii, zwłaszcza w obliczu rosnących kosztów energii w centrach danych AI. Spowoduje to wzrost wartości akcji powyżej 250 dolarów za sztukę.

Prognoza 3: Celowy wzrost inflacji w Chinach

Aby przeciwdziałać spowolnieniu gospodarczemu, Chiny rozważają celowy wzrost inflacji. Rząd planuje zainicjować program stymulacyjny o wartości 7 bilionów dolarów, który ma zachęcić obywateli do zwiększenia konsumpcji. Zakłada się, że większość dodatkowych środków trafi bezpośrednio na rynek, napędzając wzrost gospodarczy.

Niemniej, pozytywny wpływ tych działań może zostać zniwelowany przez utrzymujące się napięcia handlowe i potencjalne nałożenie nowych ceł na towary eksportowane do Stanów Zjednoczonych. Choć zwiększona konsumpcja jest istotnym czynnikiem stymulującym wzrost gospodarczy, może okazać się niewystarczająca, aby w pełni ożywić chińską gospodarkę.

Prognoza 4: Koniec OPEC

W 2025 roku obserwujemy na rynku coraz wyraźniejsze tendencje do zmniejszania zapotrzebowania na ropę naftową, które idą w parze ze wzrostem popularności samochodów elektrycznych. Ponieważ paliwa stanowią znaczną część produktów wytwarzanych z ropy (około 75 proc.), wpływ OPEC na kształtowanie rynku może osłabnąć. W takiej sytuacji naturalną konsekwencją może być zmniejszanie limitów dobowego wydobycia. Stabilizacja cen ropy naftowej jest możliwa, jednak na poziomie niższym niż obecny. Spadek rentowności wydobycia ropy z łupków, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, przyczynia się do tej sytuacji.

Prognoza 5: Biodruk 3D

Rok 2025 może okazać się przełomowy dla medycyny dzięki sukcesowi w dziedzinie biodruku 3D. Po raz pierwszy udało się stworzyć w pełni funkcjonalne ludzkie serce, wykorzystując precyzyjne modele cyfrowe uzyskane za pomocą tomografii komputerowej. To osiągnięcie zapoczątkowało prawdziwą rewolucję na rynku start-upów medycznych, które widząc potencjał tej technologii, planują wejście na giełdę w celu pozyskania kapitału na dalsze badania.

Prognoza 6: Podwyżki cen prądu

Wzrost popytu na energię elektryczną ze strony gigantów technologicznych, napędzany rozwojem sztucznej inteligencji, wywołuje znaczące podwyżki cen prądu, szczególnie w regionach o dużej koncentracji centrów danych. Jednocześnie, konsumenci indywidualni zmagają się ze wzrostem kosztów energii w godzinach szczytu. Sytuacja ta stwarza presję na władze lokalne, które rozważają wprowadzenie podatków dla największych odbiorców energii, co z kolei może stymulować rozwój produkcji magazynów energii oraz zwiększać zyski firm wydobywczych.

Prognoza 7: Rekordowa wysokość wypłaconych odszkodowań

Zmiany klimatyczne stają się coraz częstszą przyczyną globalnych katastrof naturalnych, które generują ogromne straty finansowe. Stany Zjednoczone są szczególnie dotknięte tym problemem, o czym świadczy rekordowa wysokość wypłaconych odszkodowań po huraganie Katrina w 2005 roku. W obliczu rosnącego ryzyka związanego ze zjawiskami ekstremalnymi firmy ubezpieczeniowe muszą być gotowe na znaczące wypłaty. Aby zabezpieczyć swoją płynność finansową, mogą być zmuszone do zwiększenia kapitału własnego oraz podwyższenia stawek reasekuracji. Niepodjęcie takich działań w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych może prowadzić do poważnych problemów finansowych, a nawet upadłości.

W ocenie Saxo ewentualna interwencja rządu federalnego w celu ratowania giganta ubezpieczeniowego może przynieść korzyści inwestycyjne wehikułowi Warrena Buffetta, Berkshire Hathaway. Firma posiada bowiem wystarczające zasoby kapitałowe, by przetrwać potencjalną panikę na rynku.

Prognoza 8: Redukcja wydatków publicznych w Wielkiej Brytanii

Prognozy ekonomiczne dla Wielkiej Brytanii na najbliższy rok są niezwykle pozytywne, co stanowi znaczny kontrast z sytuacją w innych dużych gospodarkach europejskich, takich jak Niemcy i Francja. Ten optymistyczny scenariusz jest szczególnie godny uwagi w kontekście okresu po Brexicie. Rząd brytyjski, pod przewodnictwem Partii Pracy, zdecydował się na znaczące zmiany w polityce fiskalnej. Zamiast podnosić podatki, jak wcześniej planowano, skupia się na redukcji wydatków publicznych. Takie działania mają na celu zmniejszenie deficytu budżetowego i wzmocnienie pozycji finansowej kraju. Eksperci przewidują, że w wyniku tych reform kurs funta brytyjskiego wzrośnie i powróci do poziomu sprzed referendum brexitowego, osiągając wartość 1,27 euro za funta.

