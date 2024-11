Nowe zasady, które ogłoszono w piątek, zostały zaprezentowane przez paryski ratusz. Od stycznia 2025 roku każdy wynajem krótkoterminowy w Paryżu wymaga rejestracji, a właściciele muszą potwierdzić, że wynajmowane mieszkanie jest ich głównym miejscem zamieszkania. W przypadku wykrycia nieprawdziwych informacji, właściciele mogą zostać ukarani grzywną do 20 tysięcy euro.

Władze miasta wskazują, że w Paryżu około 25 tysięcy mieszkań jest wynajmowanych nielegalnie, a zyski z tego rynku sięgają nawet 1 miliarda euro. Dotyczy to przede wszystkim mieszkań wynajmowanych przez cały rok, często przez właścicieli posiadających wiele nieruchomości.

Zmiany zasad wynajmu mieszkań. Nowe przepisy wejdą w życie w Paryżu od 2025 roku

Zyskujemy skuteczniejsze narzędzia prawne w walce z nielegalnym wynajmem - powiedział Jacques Baudrier, przedstawiciel paryskiego merostwa, który uznał wprowadzenie zmian za "historyczne zwycięstwo". Dodał, że Paryż od lat zmaga się z kryzysem mieszkaniowym, a nowe przepisy mają na celu zrównoważenie rynku nieruchomości. Urzędnicy przypominają, że około 300 tysięcy mieszkań w stolicy stoi pustych, a w niektórych dzielnicach, jak szósta, siódma czy ósma, co trzeci lokal jest niezamieszkały.

Nowe zasady wynajmu mieszkań. Zmniejszenie dni na Airbnb do 90

Te zmiany są możliwe dzięki nowej ustawie, która weszła w życie 19 listopada 2023 roku. Ustawa ta daje merom francuskich miast prawo do skrócenia okresu wynajmu krótkoterminowego ze 120 do 90 dni. Zmniejszono również ulgi podatkowe na wynajem krótkoterminowy, co czyni wynajem na dłuższy okres bardziej opłacalnym.

Przepisy mają na celu nie tylko ograniczenie zjawiska wynajmu krótkoterminowego, ale także rozwiązanie problemu rosnącej liczby pustostanów. Rynek wynajmu krótkoterminowego w Paryżu, a także w całej Francji, przeżył ogromny wzrost. W 2016 roku na rynku było około 300 tysięcy ofert, a dziś ta liczba wzrosła do 1,2 miliona. Jednym z zarzutów wobec tej formy wynajmu jest to, że prowadzi do znikania mieszkań z rynku dostępnego dla stałych lokatorów, co podbija ceny nieruchomości i pogłębia kryzys mieszkaniowy.

Zmiany, które wejdą w życie w Paryżu, są częścią szeroko zakrojonej walki z nielegalnym wynajmem, który wciąż rośnie w popularność, mimo licznych prób regulacji tego rynku w różnych krajach. Wprowadzając te zaostrzone przepisy, Paryż stara się nie tylko walczyć z nielegalnymi wynajmami, ale także z rosnącymi cenami mieszkań i problemami związanymi z dostępnością nieruchomości dla mieszkańców.

Źródło: PAP, Media