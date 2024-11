Zdaniem Tomasza Stadnika, prezesa zarządu TFI PZU SA, możliwość zabezpieczenia swojej przyszłości finansowej powinna być priorytetem dla wszystkich. Jak zaznacza Stadnik, inwestowanie w indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego jest kluczowym elementem długofalowego planowania finansowego. Choć emerytura może wydawać się odległym celem, to już dziś warto podjąć decyzję o systematycznych wpłatach na IKZE.

Nawet 3000 zł zwrotu podatku

Pracownicy etatowi, wpłacając maksymalną kwotę 9388,80 zł na IKZE w 2024 roku, mogą obniżyć swoje zobowiązanie podatkowe nawet o 3004,42 zł. Dla osób prowadzących działalność gospodarczą, które zdecydują się na maksymalną wpłatę w wysokości 14 083,20 zł, potencjalna ulga podatkowa sięga 4506,62 zł. Fundusze zgromadzone na IKZE mają charakter prywatny i przechodzą na spadkobierców w przypadku śmierci właściciela konta.

Czym jest IKZE?

IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego) to dobrowolna forma oszczędzania na przyszłość, która pozwala na odliczenie wpłat od podstawy opodatkowania. Oznacza to, że płacisz mniej podatku, a jednocześnie budujesz dodatkowy kapitał na emeryturę.

IKZE to indywidualny program emerytalny, który pozwala każdemu z nas na samodzielne budowanie dodatkowej emerytury. Dzięki regularnym wpłatom na to konto możemy skorzystać z atrakcyjnych ulg podatkowych, obniżając swoje zobowiązania wobec fiskusa. IKZE jest częścią tzw. III filaru emerytalnego, co oznacza, że jest to dobrowolny system oszczędzania, który uzupełnia państwowe emerytury.

Co roku możesz zmniejszyć swój podatek dochodowy, przeznaczając część swoich zarobków na IKZE. Im większa kwota trafi na to konto, tym wyższa będzie ulga podatkowa, którą otrzymasz. To oznacza, że mniej pieniędzy oddasz fiskusowi. W 2024 roku maksymalna kwota wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) została ustalona na poziomie 14 083,20 zł dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz 9 388,80 zł dla pozostałych płatników składek. Należy przy tym pamiętać, że niezależnie od statusu zawodowego, minimalna wpłata na IKZE wynosi 100 zł.

