Złożony przez Lewicę projekt ustawy o ustanowieniu dnia wolnego w Wigilię wzbudza coraz więcej kontrowersji. Pojawią się głosy, że dla katolików ważniejszym świętem jest Wielki Piątek, a nie nie jest on w Polsce wolny od pracy. Choć Polska jest jednym z najbardziej oraktykujących krajów w Europie to Wielki Piątek już jest dniem wolnym w takich krajach jak Niemcy, Austria, Słowacja, Portugalia, Holandia i Wielka Brytania. Natomiast w Hiszpanii i Danii wolny jest dodatkowo także Wielki Czwartek. A u nas dalej to dzień pracujący.

Swoje wątpliwości podnoszą także przedsiębiorcy, który uważają, że wolna Wigilia to mogą być spore straty dla handlu. Nawet Sławomir Mentzen z Konfederacji nie jest przekonany, że wolna Wigilia to dobry pomysł. Wigilia do tej pory była dniem pracującym, jakoś wszyscy żyli - stwierdził.

Poseł także uważa, że wolna Wigilia oznaczałaby straty dla gospodarki: Ktoś wtedy dostanie wynagrodzenia, a nie wygeneruje przychodu. Są nie tylko wielkie korporacje, ale i małe firmy. Sukcesem całej tej debaty jest to, że z mównicy sejmowej z ust polityków Lewicy padały takie słowa jak Boże Narodzenie, które - jak podejrzewam - rzadko im przez usta przechodzą - stwierdził.Pojawiają się pomysły, aby w zamian za wolną Wigilię odebrać Polakom inni wolny dzień, np. wświęto Trzech Króli.

W porządku obrad nie ma projektu ws. wolnej Wigilii

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia uważa, że szansa na to, by tegoroczna Wigilia była dniem wolnym, jest "umiarkowana". Argumentował, że projekt wprowadzający 24 grudnia dzień wolny od pracy wpłynął "dość późno" i jeśli ma nie być "procedowany na rympał", to musi przejść przed sejmowe komisje.

Hołownia wskazywał, że w sprawie chcą się wypowiedzieć różne środowiska. Chcą się wypowiedzieć kasjerki, ja je słyszę za każdym razem, jak idę do sklepu, że wypowiadają się i jasno mówią, że chcą wolnej Wigilii. Ale chcą się też wypowiedzieć przedsiębiorcy, chcą się wypowiedzieć pracownicy choćby administracji, bo też już mają pracę poplanowaną - wyliczał. Hołownia zwrócił uwagę, że jeśli projekt ma być rozpatrywany przez komisje, Sejm, Senat, a prezydent ma 21 dni na jego podpisanie, to projekt mógłby wejść w życie około 20 grudnia. Kiedy są łańcuchy dostaw, systemy pracy ułożone, to może być naprawdę dużym wyzwaniem i nie wiem, czy sensownym - zauważył.

Sejm planuje w tym tygodniu, obrady mają trwać od wtorku do piątku (19-22 listopada). Jak zauważył "Fakt" to będzie ostatnie w tym miesiącu posiedzenie. W porządku obrad nie ma projektu ustawy w sprawie wolnej Wigilii. Kolejne posiedzenie Sejmu zaplanowano dopiero na początek grudnia. Nawet jeśli zostałaby przegłosowana, to musi jeszcze zająć sią Senat i prezydent. Szanse na ustanowienie Wigillii wolnej od pracy są więc w tym roku bardzo małe.

Wigilia wolna od pracy. Co zawiera projekt?

Sejm zdecydował, że poselski projekt ustawy o ustanowieniu Wigilii dniem wolnym od pracy został skierowany do dalszych prac w dwóch sejmowych komisjach. W projekcie zaproponowano ustanowienie 24 grudnia dniem wolnym od pracy. Ma on obowiązywać wszystkich pracowników, w tym pracowników placówek handlowych, dla których obecnie – zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta – Wigilia jest dniem roboczym do godziny 14.

