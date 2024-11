Zwrotomat - nowe urządzenie od InPostu

Jak podaje serwis Bankier.pl, InPost rozszerza swoją działalność, wprowadzając Zwrotomat – urządzenie, które ma pełnić funkcję automatu do recyklingu różnych odpadów, w tym plastiku, szkła, metalu oraz tekstyliów. Urząd Patentowy, na podstawie zgłoszenia InPostu, wskazuje, że maszyna będzie zbierać, składować oraz przetwarzać odpady. To nowatorskie rozwiązanie ma przyczynić się do wzrostu zaangażowania InPostu w działania proekologiczne.

Zwrotomaty w Warszawie – testowanie nowych urządzeń do recyklingu

Reklama

Pierwsze Zwrotomaty już pojawiły się w Warszawie – zainstalowano je w jednym z centrów handlowych w ramach pilotażu. Projekt realizowany jest przez InPost we współpracy z Carrefour oraz PolKą – Polską Kaucją, a także firmą Muszynianka. Rafał Brzoska, prezes InPostu, wyraził nadzieję na powodzenie tego przedsięwzięcia, które może stać się kolejnym impulsem wzrostu dla firmy, jednocześnie wspierając proekologiczne działania na rynku krajowym.

Reklama

Jak działa Zwrotomat?

Zwrotomat umożliwi klientom oddanie zużytych opakowań bez konieczności okazywania paragonu – wystarczy umieścić w maszynie opakowanie, aby otrzymać zwrot kaucji. Przewiduje się, że system ten, który ma być w pełni funkcjonalny do 2025 roku, obejmie plastikowe i szklane butelki oraz puszki metalowe, wspierając rozwój recyklingu i zmniejszenie ilości odpadów.

System kaucyjny rusza od 2025 roku

W 2025 roku w Polsce zacznie obowiązywać system kaucyjny, który pozwoli na odzyskiwanie kaucji za zwrot opakowań po napojach.