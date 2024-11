We wtorek minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ogłosiła, że Komisja Europejska zaakceptowała drugi i trzeci wniosek Polski o wypłatę środków z Krajowego Planu Odbudowy, co przyniesie łącznie 40 miliardów złotych wsparcia. Kolejne dwa wnioski mają być wysłane jeszcze przed końcem roku, co zapewni dodatkowe finansowanie na rozwój kluczowych obszarów gospodarki.