Reklama

W okresie od piątku 8 listopada do poniedziałku 11 listopada z przewoźnikiem podróżowało aż 913 tysięcy pasażerów. Tylko w poniedziałek, 11 listopada, pociągami PKP Intercity przemieszczało się ponad 250 tysięcy osób, co – jak zauważa spółka – było porównywalne z ruchem pasażerskim podczas poprzedniego długiego weekendu.

PKP Intercity bije rekordy. Polacy naprawdę pokochali pociągi?

W trakcie wcześniejszego długiego weekendu, od 30 października do 3 listopada, liczba podróżujących PKP Intercity wyniosła 985 tysięcy. W tych dniach najwięcej osób wybierało połączenia między największymi polskimi miastami, co skłoniło przewoźnika do wprowadzenia 305 dodatkowych wagonów.

Dzięki temu zwiększono liczbę miejsc w 181 pociągach. PKP Intercity zapewniło podwójną liczbę miejsc w 14 składach obsługiwanych przez elektryczne zespoły trakcyjne, które kursowały w podwójnym zestawieniu, aby lepiej sprostać zapotrzebowaniu.

PKP Intercity, jako operator kolejowy należący w 100 proc. do państwowej spółki PKP S.A., obsługuje ruch między dużymi ośrodkami miejskimi oraz popularnymi miejscowościami turystycznymi w Polsce.

Polecamy Dziennik Gazeta Prawna - Pakiet Premium - miesięczna subskrypcja cyfrowa

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Źródło: PKP, Media, PAP