Wszystkich Świętych 2023: Wyjazdy na cmentarze

Przeważająca większość Polaków wybiera się w podróż, by odwiedzić groby bliskich - wynika z raportu przeprowadzonego przez firmę Payback Polska. Z okazji Wszystkich Świętych cmentarze planuje odwiedzić 87 proc. pytanych. Dla 82 proc. osób wiąże się to z wyjazdem poza miejscowość, w której mieszkają.

Prawie trzy czwarte pytanych jako środek transportu wybierze samochód. Jedna czwarta nie planuje korzystać z auta.

Reklama

Większość ankietowanych (74 proc. ) zamierza odwiedzić groby najbliższych dokładnie w dniu święta, co piąty przed tym terminem, a prawie co dziesiąty - później. Głównie po to, aby uniknąć tłumów i korków przy cmentarzach, ale również z powodu dużej odległości.

Reklama

Wszystkich Świętych 2023: Ile wydamy na kwiaty znicze?

Reklama

Prawie połowa z nas nie ma zamiaru wydać na tegoroczne zakupy związane z dniem Wszystkich Świętych więcej niż rok temu. Co czwarty pogodził się z faktem, że ceny poszły w górę i nie zamierza na tym oszczędzać.

Najwięcej, bo jedna czwarta osób planuje wydać na znicze od 81 a 100 zł. Prawie co piąty - od 51 do 80 zł. Podobna liczba osób przeznaczy na nie od 30-50 zł. Do tego trzeba dodać wydatek na zakup kwiatów. Prawie 30 proc. badanych osób przeznaczy na kwiaty od 51 a 80 zł, blisko 25 proc. mniej niż 50 zł, a prawie 20 proc. od 81 do 120 zł. Najchętniej na Wszystkich klienci wybierają żywe, a nie sztuczne kwiaty.

Wszystkich Świętych 2023: Kiedy i gdzie robimy zakupy na groby?

Nie jest zaskoczeniem, że większość osób stara się zrobić zakupy na groby wcześniej. Po to, by było taniej, aby mieć większy wybór i nie stać w kolejkach do stoisk przy cmentarzach. Jedna trzecia pytanych kupuje znicze kilka dni przed świętem, 30 proc. o wiele wcześniej, a tylko co piąty w dniu, w którym odwiedza cmentarz. Ponad połowa z nas (54 proc.) kupuje znicze w sklepach, hipermarketach i dyskontach, a prawie 30 proc. przy nekropoliach.

W przypadku kwiatów nieco częściej wybieramy stoiska przy cmentarzach (36 proc.) i kwiaciarnie (25 proc.). Tylko co piąty (17 proc). szuka kwiatów w supermarketach. Większość osób kupuje je kilka dni wcześnie, a jedna czwarta - w dniu wizyty na cmentarzu.