W badaniu zapytano uczestników o zdanie na temat formalizacji takich związków oraz o możliwość adopcji dzieci przez pary homoseksualne.

Wśród osób popierających wprowadzenie związków partnerskich, 26,2 proc. uważa, że pary tej samej płci powinny mieć również prawo do adopcji dzieci. Z kolei 33,6 proc. opowiada się za związkami partnerskimi, ale bez przyznawania im prawa do adopcji. Przeciwko wprowadzeniu związków partnerskich jest 28,1 proc. ankietowanych, natomiast 12,1 proc. nie ma zdania na ten temat.

Związki partnerskie w Polsce coraz bliżej? Zaskakujące wyniki sondażu

Małgorzata Bodzon z SW Research zwraca uwagę na różnice w opiniach w zależności od płci, wieku i wykształcenia respondentów.

Wprowadzenie związków partnerskich bez możliwości adopcji popiera 31 proc. kobiet oraz 36 proc. mężczyzn. Co ciekawe, opcję tę najczęściej wybierali respondenci powyżej 50. roku życia, a także osoby z wykształceniem wyższym (37 proc.). Wśród respondentów zarabiających powyżej 7000 zł netto miesięcznie poparcie dla związków partnerskich bez prawa do adopcji wynosi 44 prpc.. Wyniki wskazują też na wyraźne różnice zależne od miejsca zamieszkania – w miastach liczących od 20 do 99 tysięcy mieszkańców poparcie dla tego rozwiązania wynosiło aż 44 proc..

Badanie przeprowadzone przez SW Research w dniach 22–23 października br. objęło grupę 800 dorosłych internautów i stanowi cenne źródło informacji na temat zmian w postawach społecznych dotyczących związków partnerskich i praw osób LGBT+ w Polsce.

Źródło: PAP, MEDIA.

