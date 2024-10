Grzyby to produkt niezwykle doceniany zarówno w kuchni polskiej, jak i tej na całym świecie. Jesień, zwłaszcza tegoroczna, obfituje w zbiory. Grzyby są nie tylko smaczne, ale też mają cenne właściwości zdrowotne. Mimo, że w Polsce za jedne z najdroższych grzybów uchodzą prawdziwki, to nie one znajdują się na liście najbardziej cennych grzybów.

Trufle uchodzą za grzybowe "złoto"

Wiadomo, że grzybem, który uchodzi za "złoto" są trufle. Wiele jego gatunków występuje w Europie a co za tym idzie również w Polsce. Białą truflę najczęściej można spotkać we Włoszech a w szczególności w regionie Piemont. Cena tego grzyba dochodzi nawet do 33 tys. zł za kilogram.

Ten najdroższy grzyb świata odkryto w Beskidach

Kolejnym najdroższym grzybem świata jest matsutake, czyli gąska sosnowa. Przez wiele lat uważany był za wymarły w Polsce, ale odnaleziono go kilka lat temu w Beskidach. Rośnie także w Europie, Azji, Ameryce Północnej i na Hawajach. Za kilogram tego suszonego grzyba trzeba zapłacić ponad 16 tys. zł. Świeże gąski sosnowe mają właściwości antyrakowe.

Ten grzyb jest cenny i w Polsce dobrze znany

Istnieje jeszcze jeden bardzo drogi grzyb, który w Polsce jest dosyć znany. To smardze. Występują one w lasach liściastych i mieszanych oraz na łąkach, łęgach, miejscach pod jesionami. Bywa, że znaleźć je można także na wysypiskach porośniętych zielenią. Kilogram smardzów to koszt 2 tys. zł. Smardze mają właściwości przeciwzapalne. Dobrze wpływają na pamięć oraz wzrok.

