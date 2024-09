Jako pierwsze na rynku pojawiły się jak co roku kurki. Choć w tym roku warunki pogodowe były niesprzyjające, grzyby te można było znaleźć na bazarach i straganach już w czerwcu.

Ile w sezonie 2024 kosztują grzyby?

Jak wynika z informacji zebranych przez portal Interia.pl na początku sezonu były dosyć drogie. Obecnie ich cena nieco spadła. W Lidlu za 200 g kurek zapłacimy około 7,99 zł w promocji. Wcześniej kosztowały około 16.99 zł. W Carrefourze taka sama ilość to wydatek rzędu 8,99 zł.

Na bazarach i straganach za kilogram kurek trzeba zapłacić od 30 do 40 zł. W niektórych miejscach znajdziemy około 5 kg za 150 zł.

Tyle trzeba zapłacić za borowika i podgrzybki

Nieco inaczej kształtują się ceny króla grzybów, czyli borowika. Nie ma go jeszcze w sklepach, ale na bazarach i straganach można już go znaleźć. Tam cena za kilogram borowików wynosi od 30 do 50 złotych. Na targach dostępne są już również podgrzybki. Ich ceny są podobne do ceny króla grzybów. Za kilogram trzeba zapłacić około 30 złotych. Warto dodać, że większość sprzedawanych na targach grzybów jest już oczyszczona, więc to duża oszczędność czasu dla kupujących.

Jaka jest cena grzybów suszonych?

Zarówno na bazarach, jak i w sieci można już także kupić suszone grzyby. Za kilogram suszonych borowików zapłacimy od 180 do 220 złotych. Podgrzybki kosztują z kolei ok. 200 zł za kilogram.