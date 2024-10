Konsumenci są zobowiązani do natychmiastowego zaprzestania używania tych akcesoriów.

Jakie są zagrożenia?

W badaniach stwierdzono migrację do żywności pierwszorzędowych amin aromatycznych z określonego poniżej zestawu 7 przyborów kuchennych. Pierwszorzędowe aminy aromatyczne to substancje, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i nie powinny znajdować się w żywności.

Szczegóły dotyczące produktów

Ostrzeżenie dotyczy zestawu akcesoriów kuchennych 7 elementów, Ofenbach

Kod produktu: NB100901

Kod kreskowy: 5903148928302

Kraj pochodzenia: Chiny

Producent: AMA Household Ltd, 7/F, Bright Way Tower, No.33 Mong Kok Rd, Kowloon, Hong Kong

Importer: Ravex Group Sp. z o.o., Sokołowska 45B, 05-806 Sokołów

Działania podjęte przez przedsiębiorców

Dystrybutor w Polsce przekazał informacje, że artykuł został wycofany ze sprzedaży. Na stronie internetowej firmy zamieszczono ogłoszenie o zaistniałej sytuacji. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej przy współpracy z dystrybutorem monitorują proces wycofania kwestionowanego produktu.

Zalecenia dla konsumentów

Nie należy używać produktów wskazanych w komunikacie do kontaktu z żywnością. Zachęcamy do zwracania uwagi na wszelkie informacje dotyczące bezpieczeństwa żywności oraz do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości do odpowiednich organów.