CV to wizytówka zawodowa, która ma na celu przyciągnięcie uwagi i wyróżnienie jednego kandydata spośród innych. Jak wynika z "Raportu trendów 2023. Wynagrodzenia i rynek pracy" ManpowerGroup w sektorze SSC/BPO niektóre umiejętności zawarte w CV mogą być szczególnie cenne. O sprawie napisał serwis Pulshr.pl.

Znajomość języków obcych

Z raportu wynika, że tym, co może mieć duże znaczenie na wysokość zarobków jest znajomość języków obcych. Okazuje się, że najbardziej opłacalna jest znajomość języków skandynawskich albo niderlandzkiego. Osoby o takich kompetencjach mogą zarabiać więcej nawet o 2 tys. zł brutto miesięcznie. Dotyczy to przede wszystkim sektora SSC/BPO.

Z kolei o 1,8 tys. zł brutto miesięcznie może zwiększyć się pensja specjalistów znających język niemiecki lub francuski. Natomiast pracownicy posługujący się językiem włoskim lub hiszpańskim mogą zarabiać o 1,2 tys. zł brutto więcej. Z raportu wynika również, że pracownicy posługujący się językiem czeskim, słowackim lub węgierskim mogą otrzymać dodatek w wysokości od 800 zł do 1,5 tys. zł brutto.

Sektor usług wspólnych wciąż się rozwija

Czym jest sektor BPO i SSC? BPO to skrót od "Business Process Outsourcing". Polega on na zlecaniu zadań związanych z działalnością przedsiębiorstwa osobom lub organizacjom z zewnątrz. Z kolei SSC to skrót od "Shared Service Center", czyli tak zwane centrum usług wspólnych.

Polska jest jednym z najatrakcyjniejszych na świecie rynków dla sektora usług biznesowych. Jak wynika z danych Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych, tylko od 2019 roku przybyło w naszym kraju prawie 100 tys. miejsc pracy w tej branży, a liczba zatrudnionych osób w tym sektorze wynosi ponad 435 tysięcy.