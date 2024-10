Przedsiębiorstwo, którego dotyczy sprawa, to spółka Nordion Energi, będąca właścicielem magistrali gazowej, ciągnącej się od Trelleborga na południu Szwecji do Stenungsund na północ od Goeteborga.

Bardzo wrażliwa infrastruktura

Z przesyłanego tą drogą błękitnego paliwa korzystają m.in. zakłady Volvo Cars, SKF, Preem, a także Nordic Sugar. "Paliwo służy też, na przykład, do produkcji środków chemicznych, wykorzystywanych przez szwedzkie gminy do uzdatniania wody" - podkreśla gazeta.

W dodatku, jak przypomina "Svenska Dagbladet", infrastruktura ta jest bardzo wrażliwa, składa się z jednej nitki poprowadzonej po dnie morza do Szwecji z Danii. Sieć nie posiada magazynów, co w razie sabotażu grozi paraliżem przemysłu.

Ujawnione nazwiska menedżera

Tygodnik "Fokus" ujawnił w ubiegłym tygodniu, że wysokim menedżerem ds. strategii i członkiem zarządu firmy Nordion Energi jest mężczyzna pochodzenia rosyjskiego, który często przebywał w Rosji prywatnie i służbowo, a ponadto odwiedzał Turcję i Kazachstan. Do zeszłego roku był on żonaty z Rosjanką, ona i ich wspólne dziecko wyjechali do Rosji i osiedlili się w Noworosyjsku, położonym niedaleko zaanektowanego Krymu.

Komentator "Svenska Dagbladet" zauważa, że mężczyzna z uwagi na swoje powiązania nie powinien zajmować tak wysokiego stanowiska w spółce energetycznej w krytycznym sektorze. Według publicysty sprawą powinien zająć się z ramienia państwa Urząd ds. Energii, a spółka Nordion Energi zostać zobowiązana do działań z uwagi na bezpieczeństwo, w tym kontroli swoich pracowników.

Jak podała gazeta "Fokus", po ujawnieniu rosyjskich związków wysokiego menedżera został on usunięty z zajmowanego stanowiska.