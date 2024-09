To świadczenie, nazywane potocznie "kompensówką", jest specjalnym rodzajem emerytury przyznawanej przez ZUS nauczycielom. Można je porównać do emerytur pomostowych, ale dotyczy wyłącznie pedagogów. Kwota "kompensówki" nie jest stała. ZUS regularnie podaje aktualne informacje na temat wysokości tego świadczenia, które zależy od dostępnych środków w budżecie państwa.

Czym jest świadczenie kompensacyjne?

Świadczenie kompensacyjne to rodzaj świadczenia emerytalnego, które zostało wprowadzone jako rozwiązanie przejściowe dla niektórych grup zawodowych, w tym przede wszystkim dla nauczycieli. Jego celem jest umożliwienie wcześniejszego przejścia na emeryturę osobom, które wykonywały pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze przez wiele lat.

Świadczenie kompensacyjne - ile wynosi?

Wysokość nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego jest ustalana poprzez podział sumy zwaloryzowanych składek emerytalnych i kapitału początkowego przez średnią przewidywaną długość życia osób 60-letnich.Wysokość świadczenia kompensacyjnego jest corocznie waloryzowana i nie może być niższa od minimalnej emerytury, która obecnie wynosi 1780,96 zł brutto. Według danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, średnie świadczenie kompensacyjne w lipcu 2024 roku wynosiło 3971,14 zł, a liczba beneficjentów wyniosła 11,6 tysiąca.

Jak wynika z danych "Interii Biznes", średnia wysokość "kompensówki" na początku roku oscylowała wokół 3550 zł.W kolejnych miesiącach kwota ta uległa zmianom, osiągając w marcu szczyt na poziomie 4035 zł, by następnie nieznacznie spaść. Liczba osób korzystających ze świadczenia kompensacyjnego zmniejszyła się z około 13 tysięcy na początku roku do 12,2 tysiąca w maju. W marcu odnotowano 12,5 tysiąca beneficjentów, a w kwietniu liczba ta spadła do 12,3 tysiąca.

Komu przysługuje świadczenie kompensacyjne?

Aby otrzymać "kompensówkę", trzeba spełnić kilka kryteriów. Przede wszystkim, należy osiągnąć odpowiedni wiek: 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn. Dodatkowo wymagany jest co najmniej 30-letni staż pracy, z czego minimum 20 lat to praca jako nauczyciel w wymiarze co najmniej połowy etatu.Kolejnym istotnym czynnikiem jest środowisko pracy pedagoga.

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne przysługuje osobom zatrudnionym w sektorze oświaty, takim jak nauczyciele, wychowawcy czy inni pedagodzy, pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów. Bezpośrednio przed przejściem na emeryturę muszą być zatrudnieni w jednej z wymienionych placówek oświatowych, takich jak przedszkola, szkoły, placówki kształcenia ustawicznego, ośrodki wychowawcze czy poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Z przeprowadzonej analizy wynika, że osoby o tym profilu zawodowym najczęściej zatrudniane są w takich instytucjach jak:

placówki edukacyjne, zarówno publiczne, jak i niepubliczne, na wszystkich poziomach kształcenia, z wyłączeniem szkół niepublicznych bez uprawnienia do prowadzenia kształcenia publicznego;

ośrodki wsparcia dla dzieci i młodzieży, w tym młodzieżowe ośrodki wychowawcze i socjoterapii oraz specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i rewalidacyjno-wychowawcze;

placówki specjalistyczne, oferujące wsparcie edukacyjne i wychowawcze dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi;

ośrodki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom przebywającym poza miejscem stałego zamieszkania.

Od 2025 roku nowe kryterium wieku w świadczeniu kompensacyjnym

Aby móc skorzystać z nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, wymagane jest spełnienie nie tylko kryteriów stażu pracy, ale również kryterium wieku. Wiek emerytalny uprawniający do tego świadczenia ulega stopniowemu podwyższaniu. Do końca 2024 roku wynosi on 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn. Począwszy od 2025 roku, minimalny wiek uprawniający do świadczenia będzie sukcesywnie podwyższany.

Dla kobiet:

w latach 2025-2026 – co najmniej 56 lat,w latach 2027-2028 - co najmniej 57 lat,w latach 2029-2030 - co najmniej 58 lat,w latach 2031-2032 – co najmniej 59 lat.

Dla mężczyzn:

w latach 2025-2026 – co najmniej 61 lat,w latach 2027-2028 - co najmniej 62 lata,w latach 2029-2030 - co najmniej 63 lata,w latach 2031-2032 – co najmniej 64 lata.

O świadczenie kompensacyjne mogą ubiegać się wyłącznie osoby, które rozwiążą na swój wniosek stosunek pracy.Nauczyciele mają prawo do świadczenia kompensacyjnego, jeżeli ich zatrudnienie zakończy się w związku z: likwidacją szkoły, redukcją liczby oddziałów lub zmianami w planie nauczania uniemożliwiającymi pełnoetatowe zatrudnienie. Nauczyciel posiadający kilka umów o pracę zobowiązany jest do ich rozwiązania, łącznie z umowami o pracę na innych stanowiskach oraz działalnością gospodarczą, w dniu rozwiązania stosunku pracy na stanowisku nauczyciela. Pobieranie świadczenia kompensacyjnego przez nauczyciela ulega zawieszeniu w przypadku podjęcia pracy w placówce oświatowej. Natomiast podjęcie innej pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej skutkuje zmniejszeniem, lub zawieszeniem świadczenia na zasadach analogicznych do emerytur i rent.