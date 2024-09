Świadczenie uzupełniające w wysokości 500 złotych miesięcznie przysługuje osobom powyżej 75. roku życia, które nie są w stanie samodzielnie się zaopiekować i których łączny dochód brutto nie przekracza 2419,33 zł. W przypadku przekroczenia ustalonego limitu dochodowego wysokość świadczenia ulega zmniejszeniu o kwotę przekroczenia, zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę". Wniosek o przyznanie świadczenia można złożyć osobiście w oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, przesłać pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

Zmiany w 500 plus dla seniorów w 2025 roku

Program świadczeń uzupełniających dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, potocznie nazywany "500+ dla seniorów", został wprowadzony w 2019 roku. Pomimo regularnych waloryzacji, wartość realna świadczenia systematycznie obniża się wskutek inflacji. Zgodnie z projektem budżetu na 2025 rok, świadczenie to zostanie podwyższone o 5,52 proc. od 1 marca, analogicznie do waloryzacji emerytur i rent.

500 plus dla seniorów - ile wynosi nowy limit?

Po podwyżce nowy limit dochodowy wyniesie 2552,88 zł. Oznacza to, że aby otrzymać pełne świadczenie w wysokości 500 zł, łączny dochód z emerytury lub renty nie może przekroczyć tej kwoty. Jak twierdzi wiceminister rodziny Łukasz Krasoń w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie jest planowane wprowadzenie regulacji zmierzających do zniesienia kryterium dochodowego, warunkującego uzyskanie przedmiotowego świadczenia.

Co trzeba zrobić, aby otrzymać 500 plus dla seniorów?

Aby uzyskać świadczenie 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, konieczne jest spełnienie szeregu kryteriów, takich jak: ukończenie 18. roku życia, posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności uniemożliwiającej samodzielne życie oraz brak prawa do emerytury lub renty, bądź otrzymywanie świadczeń w wysokości nieprzekraczającej określonego limitu dochodowego. Świadczenie to nie przysługuje osobom pozbawionym wolności, z wyjątkiem osób odbywających karę w systemie dozoru elektronicznego.