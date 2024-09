Książę Kate i książę William nie tylko na co dzień żyją w luksusowych warunkach. Ich oficjalne podróże to również te momenty ich życia, gdzie nie brakuje wykwintności. Podczas lotów serwowane im są posiłki równie luksusowe.

Luksusowe podróże Kate i Williama

Kate i William zawsze podróżują pierwszą klasą linii British Airways. Na pokładzie raczę swoje podniebienia skomponowanym specjalnie dla nich menu. Nie odbiega ono standardem i jakością od tych, które podawane są im w pałacu. Co podczas podróży lubi jeść para książęca i ile to kosztuje?

Podróże pary książęcej zazwyczaj odbywają się prywatnymi odrzutowcami, ale zdarza się, że latają oni liniami komercyjnymi, takimi jak British Airways. Tam korzystają ze standardów, które są na poziomie takim jak te w pałacu. Bywa, że Kate i William wybierają bardziej ekonomiczne środki transportu, jeśli brakuje połączeń do danego kraju oferowanych przez British Airways.

Tak wygląda menu pary książęcej podczas oficjalnych podróży

Przykładem może być ich powrót z wesela kuzynki Zary Tindall w 2011 roku, kiedy to wybrali budżetowe linie lotnicze. W 2019 roku księżna Kate podróżowała z trójką dzieci na pokładzie FlyBe.

Czym swoje podniebienia podczas lotów raczy księżna Kate i książę William? Kiedy latają na pokładzie British Airways w pierwszej klasie, dania dla nich przygotowuje najlepszy szef kuchni z rzecz jasna z brytyjskich składników najwyższej jakości. Wśród przekąsek, które mogą zjeść są dania takie jak filet z wołowiny Aberdeen Angus, pieczony dorsz z homarem i saikyo miso, czy świeżo wypieczone scones podane z gęstą śmietaną i dżemem.

Tyle kosztuje menu podczas lotów Kate i Williama

Ekipa pokładowa podobnie jak na królewskim dworze dba również o wszelkie detale serwowania tych wykwintnych dań. W samolocie nie brakuje więc białych obrusów, srebrnej zastawy, czy nieograniczonego dostępu do szampana oraz dobranych do dań win. Z medialnych doniesień wynika, że koszt menu dla książęcej pary na pokładzie samolotu to ok. 10 tysięcy funtów.