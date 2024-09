Podczas porannego posiedzenia przeciwpowodziowego sztabu kryzysowego we Wrocławiu Tusk zaznaczył, że takie odwołania wyjazdów - to "dodatkowe i niepotrzebne" straty finansowe dla tamtejszych przedsiębiorców.

Do mnie zwracają się ludzie i piszą, że jest też dramat w tych miejscach, które są objęte stanem klęski żywiołowej, ale nic złego się w nich nie stało, bo te zniszczenia to są jednak punkty, a nie wielkie obszary – zwrócił uwagę premier.

Jak kontynuował "mamy bardzo wielu drobnych i średnich przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność w obszarze turystyki". Bardzo wielu ludzi z Polski myśląc, że nie ma jak korzystać z tej oferty, którą wykupili, wycofuje swoje zamówienia. Dotyczy to ośrodków, hoteli – zaznaczył szef rządu.

Premier Tusk apeluje: Nie odwołujcie wyjazdów na Dolny Śląsk

Bardzo bym prosił tych wszystkich, którzy wykupili i cieszyli się na spędzenie wolnego czasu tutaj głównie na Dolnym Śląsku, żeby upewniali się i słyszeli uczciwą odpowiedź, czy miejsce do którego chcieli się udać jest w stanie normalnym, czy tam są szkody, które uniemożliwiają wypoczynek. W większości wypadków, to co zostało wykupione normalnie funkcjonuje – mówił Tusk.

Premier zaapelował w związku z tym do planujących wypoczynek na Dolnym Śląsku: Zanim odwołacie, upewnijcie się u dysponenta hotelu, jaka tam jest sytuacja.

Gorący apel, aby nie wpadać w zbiorowy nastrój, bo i wy stracicie zaplanowane wakacje i duże straty finansowe poniosą ci, którzy przygotowali wasz wypoczynek – powiedział. Dodał, że straty finansowe wynikające z takiej rezygnacji, to "dodatkowy, niepotrzebny ciężar".

Nawiązał do wypowiedzi wiceministra sportu i turystyki Piotra Borysa, który mówił podczas posiedzenia sztabu o apelu "bardzo wielu samorządów o dużym potencjale turystycznym w Kotlinie Kłodzkiej, także w Kotlinie Jeleniogórskiej". Miejscowości takie jak Duszniki-Zdrój, Kudowa-Zdrój, Polanica-Zdrój, Karpacz nie zostały przez powódź zniszczone, a następuje bardzo duży odpływ turystów i potrzebne są działania solidarnościowe, po to, aby Polacy nie odwoływali pobytów w tych miejscach, które są bezpieczne – wskazywał Borys.

Zapowiedział, że przygotowywane są duże kampanie promocyjne, aby nie rezygnować z rezerwacji. Gorąco zapraszam, aby skorzystać z miejsc, które są atrakcjami turystycznymi i nie zostały zniszczone w powodzi, to jest bardzo ważne dla całego południa naszego kraju – podkreślił wiceminister.

Jednocześnie Borys przekazał, że w tej chwili trwa bardzo szczegółowa inwentaryzacja zniszczeń w terenach zalewowych. Jesteśmy po spotkaniach komitetu, który koordynuje ze wszystkimi samorządowcami informacje dotyczące głównie zniszczeń w obszarze hoteli, pensjonatów, agroturystyki i całej branży gastronomicznej. Ten raport będzie przygotowany niebawem – poinformował wiceminister.