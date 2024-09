Roksana Węgiel nie tak dawno powiedziała sakramentalne "tak" i została żoną swojego ukochanego Kevina Mgleja. Świeżo upieczeni małżonkowie nie wybrali się jednak w podróż poślubną, bo piosenkarka już wzięła się do pracy i ruszyła w trasę koncertową.

Reklama

Tyle Roksana Węgiel zarobi za miesiąc koncertów

W październiku zagra cykl koncertów. Okazuje się, że za dziewięć występów może zarobić aż 400 tys. złotych. To naprawdę niezła suma. Ceny biletów na koncerty Roksany Węgiel nie są najtańsze. Za wstęp na koncert tej popularnej gwiazdy młodego pokolenia trzeba zapłacić 99 złotych, ale cena wzrasta im bliżej jest daty wydarzenia.

Wówczas bilety kosztują już ok. 159 złotych. Fani, którzy chcą przy okazji koncertu spotkać się osobiście z Roksaną Węgiel i zrobić sobie z nią pamiątkowe zdjęcie muszą wydać ok. 249 złotych.

To naprawdę wysokie kwoty. Dla porównania bilety na koncerty Maryli Rodowicz kosztują 190 zł, Sanah inkasuje ok. 189 zł a Dawid Kwiatkowski ok. 209-269 zł.