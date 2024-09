Poinformowała, że zostały podpisane 2. i 3. wnioski o płatność z Krajowego Planu Odbudowy, które opiewają łącznie na kwotę 40 mld zł.

40 miliardów za 41 kamieni milowych

W czwartek ministra podkreślała, że chodzi o to, by Polska dostała płatność z tych wniosków przed końcem roku, bo jest to potrzebne do utrzymania płynności wypłat z KPO.

Reklama

Jak podkreśliła ministra, Polsce udało się wypełnić 41 kamieni milowych, w związku z tym płatność z obu wniosków wyniesie ok. 40 mld zł.

Kolejne wnioski jeszcze w 2024 roku

Przed końcem roku złożymy wniosek 4.i 5. - zapowiedziała minister. Wskazała, że do końca roku Polska zainwestuje z KPO 5 mld zł, a w przyszłym roku wydatki wzrosną na poziomie grantowym do 70 mld zł.

W sumie Polska ma otrzymać z funduszu odbudowy 59,8 mld euro, z czego 34,5 mld euro będą stanowić pożyczki, a 25,3 mld euro dotacje. Zgodnie z celami UE, znaczna część budżetu KPO jest przeznaczona na cele klimatyczne (44,96 proc.) oraz transformację cyfrową (21,28 proc.). Zasadniczo realizacja planu ma trwać do końca 2026 r., choć zakontraktowane środki pożyczkowe będą mogły być wydatkowane też po tej dacie.

W kwietniu do Polski wpłynęło prawie 27 mld zł z pierwszego wniosku o płatność z KPO.