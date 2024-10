W związku ze zbliżającą się setną rocznicą otrzymania Nagrody Nobla przez Władysława Reymonta oraz jego śmierci, Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór do programu dotacyjnego "Reymont. Interwencje". To okazja, aby uczcić twórczość jednego z najwybitniejszych polskich pisarzy. Wnioski można składać do 12 listopada 2024 roku. Dowiedz się, kto może aplikować i jakie projekty mogą liczyć na wsparcie.