Lecznictwo uzdrowiskowe ma ściśle określone wskazania medyczne. Indywidualna kwalifikacja pacjenta do zabiegów uzdrowiskowych wymaga wnikliwej analizy stanu zdrowia i uwzględnienia ewentualnych przeciwwskazań. W przypadku wątpliwości co do zasadności skierowania, lekarz może zlecić konsultację u specjalisty.