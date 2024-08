Osoby będące emerytami i jednocześnie kombatantami lub uprawnione z tego tytułu, podobnie jak wdowy i wdowcy po kombatantach, mogą liczyć na dodatkowe wsparcie finansowe w postaci ryczałtu energetycznego o wartości blisko 300 złotych.

Dla kogo ryczałt energetyczny?

Ryczałt energetyczny przysługuje kombatantom i innym uprawnionym osobom; żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach oraz zakładach pozyskiwania rud uranowych i batalionach budowlanych; wdowom lub wdowcom – emerytom i rencistom, pozostałym po kombatantach i innych osobach uprawnionych, a także wdowom po żołnierzach przymusowo zatrudnianych, pobierającą emeryturę lub rentę.

Portal infor.pl informuje, że zasięg podmiotów uprawnionych do tego świadczenia pozwala wnioskować, że ma ono charakter dziedziczny. Oznacza to, że w ściśle określonych przypadkach osoby najbliższe kombatantom oraz żołnierzom z wymienionych grup mogą przejąć prawo do pobierania tego świadczenia po ich śmierci.

Ryczałt energetyczny - wniosek

Aby skorzystać z tego świadczenia, niezbędne jest złożenie wniosku o przyznanie ryczałtu energetycznego (ZUS-ERK), a także:

decyzję szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych: stwierdzającą okresy działalności kombatanckiej lub represji w przypadku kombatantów i osób represjonowanych oraz potwierdzającą uprawnienia jako członka rodziny po kombatancie w przypadku wdów, lub wdowców,

zaświadczenie Wojskowej Komendy Uzupełnień, potwierdzające okres i rodzaj przymusowego zatrudnienia w ramach zastępczej służby wojskowej – w przypadku żołnierzy przymusowo zatrudnionych,

zaświadczenie właściwego organu wojskowego – w przypadku wdów po żołnierzach przymusowo zatrudnionych.

Wniosek o przyznanie ryczałtu energetycznego może być złożony w dowolnym momencie. Osobom, które pobierają więcej niż jedno świadczenie z ZUS, przysługuje tylko jeden ryczałt energetyczny. Dodatkowo istotną informacją jest fakt, że ryczałt energetyczny nie podlega opodatkowaniu.

Kwota ryczałtu energetycznego 2024

Od 1 marca 2024 roku ryczałt energetyczny wynosi 299,82 zł miesięcznie. Świadczenie to jest wypłacane łącznie z emeryturą zasadniczą, co powoduje podwyższenie ogólnej sumy pieniężnej wypłacanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.