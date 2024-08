O tym, że "zielona" forma mobilności miejskiej znalazła się ponownie w centrum zainteresowania mieszkańców miast świadczy choćby fakt, iż Nextbike odnotował w tym roku aż 93-procentowy wzrost osób, które z bike sharingu skorzystały po raz pierwszy.

Bicke sharing wciąż wydaje się nowością, tymczasem europejski pionier tej usługi – Nextbike GmbH obchodzi właśnie jubileusz dwudziestolecia. W Polsce jest niekwestionowanym liderem. Systemy współdzielonego roweru miejskiego działają już w blisko 90. polskich miastach, a te spod marki Nexbike zajmują dwie trzecie rynku bicke sharingu w Polsce.

Dwaj kolejni gracze: Roovee oraz Freebike razem obejmują nieco ponad 30 procent rynku.

Współdzielony rower miejski 2024: Nexbike notuje 25-procentowy wzrost przejazdów

Nextbike GmbH informuje, że odnotował w pierwszej połowie 2024 r. 25 proc. więcej przejazdów w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Polski rynek wyrasta zaś na jednego z prymusów bike-sharingu, odpowiadając za ponad 22 proc. wszystkich europejskich wypożyczeń.

W roku jubileuszu dwudziestolecia, firma odnotowuje wzrosty wypożyczeń, użytkowników i liczby nowych systemów. Do sierpnia tego roku rowery Nextbike zostały wypożyczone w całej Europie około 24 miliony razy, co jest dowodem na rosnącą popularność rowerowej mikromobilności.

Dla porównania – w całym 2023 roku Nextbike odnotował łącznie około 45 mln wypożyczeń. W tym roku liczba osób, które po raz pierwszy skorzystały z rowerów Nextbike, wzrosła ponadto o 93 proc.

– Cieszymy się, że po 20 latach naszej działalności popyt na nasze usługi nieustannie rośnie. Każdego roku coraz więcej osób korzysta z naszych rowerów na terenie całej Europy, co potwierdza, że nasze modele biznesowe są skuteczne jak nigdy dotąd – mówi Sebastian Popp, CEO Nextbike.

Systemy współdzielonego roweru miejskiego zyskują coraz więcej zwolenników z wielu powodów. W dni powszednie łatwiej nimi dojechać do pracy, w dni wolnego to świetny środek transportu dla zrobienia zakupów czy na wycieczkę do atrakcyjnych punktów miasta.

Bike sharing będzie się rozwijał także dlatego, że wspierają go władze Unii Europejskiej. W Lutym 2023 roku Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie strategii transportu rowerowego, która zachęca kraje członkowskie i samorządy do wdrażania przystępnych cenowo systemów roweru miejskiego.

Współdzielony rower miejski: polski Nextbike europejskim liderem

Na szczególną uwagę zasługuje wkład polskiej filii w ogólny sukces marki. Do sierpnia 2024 r. Nextbike Polska odnotowała 5,33 mln przejazdów, odpowiadając za ponad 22 proc. wszystkich europejskich wypożyczeń i odnotowując wzrost na poziomie 8 proc. r/r. W 2023 roku spółka odpowiadała za około 18 proc. wszystkich wypożyczeń Nextbike z wynikiem 8 mln przejazdów.

– Zrównoważona mobilność miejska z wykorzystaniem rowerów staje się kluczowym elementem nowoczesnej infrastruktury transportowej. Znajduje to zresztą swoje odzwierciedlenie w unijnych dokumentach, takich jak Europejska Deklaracja w Sprawie Transportu Rowerowego. Jesteśmy więc niezwykle dumni z wkładu Nextbike Polska w sukces marki, która od przeszło 20 lat zmienia oblicze europejskich miast i walnie przyczynia się do tej transportowej rewolucji – komentuje Marcin Sałański, Head of Communications w Nextbike Polska.

Jednocześnie system Veturilo stał się jednym z najintensywniej wykorzystywanych systemów rowerów publicznych na świecie, osiągając w 2023 r. 5,73 wypożyczenia per rower dziennie, przy średniej globalne wynoszącej 1,42. Pierwsze miejsce zajął paryski system Velib (18 tys. rowerów, wskaźnik – 6,1).

– Bardzo cieszy, że systemy takie jak Veturilo mogą stanowić wzór dla całego świata, a osiągane przez nas wyniki wyraźnie pokazują, że Polska ma ogromny potencjał, by odgrywać kluczową rolę w europejskim bike-sharingu i rozwoju zrównoważonego transportu miejskiego. To też dowodzi, że obrany przez nas kierunek rozwoju przynosi realne korzyści dla miast i ich mieszkańców tak w Polsce, jak i w całej Europie – dodaje Sałański.

Tegoroczne wyniki Nextbike Polska są o tyle znaczące, że Polska osiągnęła je zarządzając jedynie 10 proc. europejskiej floty. Do sierpnia 2024 spółka wypuściła na ulice polskich miast ok. 12,5 tys. rowerów, a cała marka posiada ich 120 tys. w kilkuset miastach w ponad 20 krajach.

Od 1 sierpnia flota Nextbike Polska urosła już do poziomu niemal 18 tys. rowerów.Jednym z najważniejszych polskich projektów w 2024 r. było bowiem uruchomienie na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM) pełnego systemu Metrorower z 7 tys. rowerów dostępnych w 31 miastach. Projekt ten obsłuży do dwóch milionów potencjalnych użytkowników, stanowiąc istotny krok w integracji rowerów miejskich z systemem transportu publicznego.