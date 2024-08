Od początku marca bieżącego roku wysokość renty socjalnej uległa zwiększeniu i wynosi obecnie 1780,96 zł. Warto zaznaczyć, że wartość ta może jeszcze wzrosnąć, ponieważ Sejm rozpatruje obywatelski projekt ustawy zakładający podniesienie renty socjalnej do poziomu minimalnego wynagrodzenia, czyli do 4242 zł od marca i 4300 zł od lipca. A to z kolei pociągnie za sobą wzrost świadczenia wspierającego.

Świadczenie wspierające to świadczenie pieniężne, które ma na celu wsparcie osób z niepełnosprawnościami w prowadzeniu samodzielnego życia. Jego wysokość zależy od indywidualnych potrzeb osoby wnioskującej i jest ustalana na podstawie tzw. "punktacji". Świadczenie wspierające oblicza się na podstawie renty socjalnej. Oznacza to, że wraz ze wzrostem renty socjalnej, wzrastać będzie także świadczenie wspierające.

Wzrost świadczenia wspierającego

Przyjęcie projektu ustawy przez Sejm spowoduje znaczny wzrost świadczenia wspierającego dla osób z najwyższą stopą niepełnosprawności. Kwota tego świadczenia, ściśle powiązana z wysokością renty socjalnej, ulegnie istotnej zmianie. Warto przypomnieć, że wysokość świadczenia wspierającego jest indywidualnie ustalana i wynosi od 40% do 220% renty socjalnej, zależnie od stopnia niepełnosprawności osoby. Obecnie maksymalna kwota tego świadczenia to 3495 złotych. Jednak planowane podwyżki renty socjalnej spowodują automatyczny wzrost świadczeń wspierających, który może sięgnąć nawet 9460 złotych. Projektem nowelizacji ustawy o rencie socjalnej zajmuje się sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny.

Dla kogo świadczenie wspierające?

Osoby niepełnosprawne, które ukończyły 18 lat i posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, potwierdzające konieczność wysokiego poziomu wsparcia (od 70 do 100 punktów), mogą ubiegać się o świadczenie wspierające. Prawo do tego świadczenia wynika z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Od 2024 roku o świadczenie wspierające mogą ubiegać się osoby, które uzyskały poziom potrzeby wsparcia na poziomie od 87 do 100 pkt. Od 2025 roku o to świadczenie będą mogły ubiegać się osoby, które uzyskały poziom potrzeby wsparcia na poziomie od 78 do 86 pkt. A od 2026 roku - osoby, które uzyskały poziom potrzeby wsparcia na poziomie od 70 do 77 pkt.

Jak złożyć wniosek o świadczenie wspierające?

Od 1 stycznia 2024 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest odpowiedzialny za przyjmowanie, rozpatrywanie, przyznawanie i wypłacanie świadczeń wspierających. Wnioski o to świadczenie można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS, portalu Emp@tia lub bankowości elektronicznej.