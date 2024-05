Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej poinformowała w piątek podczas spotkania ze stroną społeczną w Filii Bielańskiego Ośrodka Kultury przy ul. Estrady w Warszawie o założeniach ustawy wydłużającej urlopy dla rodziców wcześniaków i dzieci hospitalizowanych po narodzinach. To jest taka unikatowa chwila, bo polityka rzadko wzrusza. Polityka często denerwuje, polityka często fascynuje, polityka często wciąga, ale polityka rzadko daje powody do tego żeby głos zamierał w gardle, żeby można było tak powiedzieć w 100 proc. że jest się szczęśliwym - powiedziała. Dodała, że jest dzisiaj szczęśliwa, bo już za dwa dni będziemy obchodzić dzień matki. Spotykamy się po to, żeby świętować najcenniejszy prezent jaki można każdej mamie, każdemu tacie, każdemu rodzicowi dać. Tym symbolicznym prezentem (…) jest czas - powiedziała. Dodała, że chodzi o czas spędzony z dziećmi, które z różnych względów, w tym skrajnego wcześniactwa muszą pozostać w szpitalu.

Szczegóły ustawy

Szefowa rodziny wskazała, że w projekcie ustawy wprowadzono zasadę "tydzień za tydzień" dla skrajnych wcześniaków, czyli dla dzieci, które urodziły się przed 28 tygodniem, lub ważą mniej niż 1000 g. Dla rodziców tych wcześniaków proponujemy zasadę +tydzień za tydzień+. Tydzień hospitalizacji, tydzień dodatkowego urlopu macierzyńskiego aż do 15 dodatkowych tygodni - wytłumaczyła ministra rodziny. Dla wcześniaków, już nie tych skrajnych, zaproponowano rozwiązanie "tydzień za tydzień" do 8 dodatkowych tygodni urlopu macierzyńskiego. Dla rodziców dzieci urodzonych w terminie, ale hospitalizowanych także wprowadzono rozwiązanie "tydzień za tydzień" do 8 dodatkowych tygodni urlopu macierzyńskiego.

Dodała, że nie będzie to urlop przymusowy. Ten urlop będzie urlopem na wniosek, będzie urlopem fakultatywnym - to znaczy, że każdy rodzic będzie mógł z niego skorzystać jeżeli będzie chciał, ale nie będzie takiego przymusu - powiedziała.

Zaznaczyła, że nie będzie można tego urlopu podzielić i trzeba będzie podjąć decyzję kto z tego urlopu skorzysta. Dodała, że będzie on także przysługiwał rodzicom przyspasabiającym dzieci. Będzie musiał być wykorzystany bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, przed urlopem rodzicielskim. Dokładnie wczoraj rozmawiałam z ministrem finansów i minister finansów powiedział, że nie widzi żadnych problemów żeby ten projekt sfinansować. To jest bardzo ważna i bardzo dobra informacja - podkreśliła.

Od kiedy mają obowiązywać zmiany

Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk przekazała, że bardzo by chciała, by zaproponowane rozwiązania weszły w życie od 1 stycznia 2025 roku. Co ważne, uprawnionymi do skorzystania z tego urlopu będą zarówno te mamy, ci rodzice, w których życiu pojawi się dziecko po wejście w życie ustawy, jak i ci, którzy już korzystają z tego urlopu macierzyńskiego w dniu, w którym ta ustawa wejdzie w życie - powiedziała. Dodała, że będzie jeszcze wiele okazji do rozmów nt. szczegółów projektu.

Spotkanie zespołu ds. poprawy sytuacji rodziców wcześniaków i dzieci hospitalizowanych po narodzinach

W marcu odbyło się drugie spotkanie zespołu ds. poprawy sytuacji rodziców wcześniaków i dzieci hospitalizowanych po narodzinach, na których zespół ustalił m.in. że dodatkowy urlop dla rodziców wcześniaków i dzieci hospitalizowanych powinien być płatny w stu procentach.

Petycja ws. zmian w przepisach

Wcześniej, o pilne zmiany w przepisach, które pozwolą udzielać matkom wcześniaków i noworodków wymagających hospitalizacji pełnopłatnego zwolnienia lekarskiego z tytułu opieki nad dzieckiem do czasu wypisu niemowlęcia do domu apelowała Fundacja Koalicji dla wcześniaków działając w imieniu rodziców wcześniaków oraz 7 organizacji współtworzących Ogólnopolskie Porozumienie Razem dla wcześniaków, przy poparciu krajowej konsultant w dziedzinie neonatologii prof. Ewy Helwich oraz Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego. W petycji do MRPiPS wskazano że aktualny stan prawny wymaga rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego wraz z porodem wcześniaka i umożliwia przerwanie go dopiero po 8 tygodniach. "Matki wcześniaków czują się ograbione z urlopu macierzyńskiego podczas hospitalizacji ich ciężko chorych dzieci" - napisano.