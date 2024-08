Wicepremier Krzysztof Gawkowski podczas konferencji prasowej podkreślił, że nowe funkcje mObywatela mają na celu zwiększenie wygody i dostępności dla obywateli, zapewniając szybki i bezproblemowy kontakt z urzędami.

Ponad 50 gmin korzysta z ePłatności

Program płatności elektronicznych w aplikacji mObywatel, realizowany jest we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz Fundacją Polska Bezgotówkowa. Do tej pory ponad 50 gmin dołączyło do projektu, umożliwiając obywatelom opłacanie zobowiązań, takich jak podatki od nieruchomości czy opłaty za gospodarowanie odpadami - czytamy na stronie Ministerstwa Cyfryzacji.

Cyfrowe portfele

Jak informuje Centralny Ośrodek Informatyki, trwają prace nad kolejnymi rozwiązaniami. W przyszłym roku do aplikacji mObywatel dołączą płatności cyfrowymi portfelami.