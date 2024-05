Zmiany klimatyczne, takie jak susze i nadmierne opady deszczu, wpływają na uprawy kawy, powodując choroby roślin i zmniejszając plony.

Kawa drożeje

Z drugiej strony, rosnąca konsumpcja kawy na Dalekim Wschodzie zwiększa popyt na ten towar.

Susze w Wietnamie, opady w Brazylii

Fairtrade International zwraca uwagę na niepokojące zmiany na rynku kawy. Złe warunki atmosferyczne, zwłaszcza w Azji Południowo-Wschodniej i Ameryce Południowej, prowadzą do wzrostu cen. To z kolei wywołuje obawy o możliwość wystąpienia problemów z dostawami. "To destabilizuje już i tak kruchą równowagę między podażą a popytem. Długotrwałe susze w Wietnamie, który jest głównym dostawcą ziaren robusta, spowodowały uszkodzenia upraw. Z kolei Brazylia, będąca głównym źródłem ziaren arabiki, boryka się z problemem intensywnych opadów, które mają negatywny wpływ na plony”.

"Niepewność związana z warunkami pogodowymi, zakłócenia w międzynarodowych trasach handlowych oraz spekulacyjna natura wielu portfeli inwestycyjnych spowodowały prawdziwe zamieszanie na rynku kawy" – ostrzega na łamach Deutsche Welle Fairtrade International.

Wojny i konflikty

Konflikty geopolityczne, takie jak wojna na Ukrainie i konflikty na Bliskim Wschodzie, również wpływają na ceny kawy. Niepewność geopolityczna prowadzi do wzrostu cen surowców, co z kolei przekłada się na wyższe ceny.

W związku z tymi czynnikami, kawa staje się coraz droższym towarem. Dla wielu z nas, poranna filiżanka kawy może stać się coraz bardziej kosztownym przywilejem.

Najdroższa kawa świata

Najdroższą kawą na świecie jest Black Ivory Coffee, kawa, którą uzyskuje się z przetrawionych przez tajskie słonie ziaren kawy. Ta kawa jest bardzo rzadka - dostępne jest tylko 30 kg rocznie, a każdy kilogram kosztuje ponad 1100 dolarów.