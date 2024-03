Kakao na światowych rynkach jest droższe od miedzi - alarmuje Bloomberg. Cena podstawowego surowca do produkcji czekolady i innych słodyczy przekroczyła już 9 tysięcy dolarów za tonę. A analitycy Bloomberga nie kryją ponurych prognoz - będzie tyko drożej.

Reklama

Problemy z produkcją kakao

To dlatego, że producenci kakao z Afryki zmagają się nie tylko z potężnymi suszami, ale także z chorobą drzew kakaowca, gwałtownie spada więc podaż surowca. Do tego nadchodzące ekologiczne regulacje Unii Europejskiej, utrudnią producentom słodyczy zabezpieczenie odpowiedniego poziomu surowca.

Reklama

Do tego problemy finansowe ma państwowa agencja z - drugiego co do wielkości producenta kakao - Ghany. Okazuje się, że zagraniczne banki nie chcą już kredytować produkcji surowca, więc nie ma z czego wypłacić farmerom pieniędzy na nawozy i sadzonki, a to oznacza kolejne problemy z dostawami surowca w przyszłym roku.

Producenci czekolady mają problemy

Nic więc dziwnego, że producenci wyrobów czekoladowych robią co mogą, by uniknąć podnoszenia cen na półkach sklepowych. Jednym z trików jest zmniejszanie wielkości tabliczki czekolady czy batonów, albo promowanie tych słodyczy, które zawierają jak najmniej kakao, by nakłonić konsumentów, do zmiany nawyków.