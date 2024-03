Gość Radia ZET zapowiadał również: - Jako Trzecia Droga będziemy przygotowywać propozycję obniżki składki zdrowotnej do poziomu zbliżonego przed Polskim Ładem, najlepiej w formie ryczałtowej.

Handel w niedziele. Formuła zbliżona do tej z 2016 roku

Jako Polska 2050 będziemy zbierać podpisy pod ustawą wprowadzającą wolny handel w 2 niedziele w miesiącu, już w przyszłym tygodniu. Mam nadzieję, że wszystkie ugrupowania to poprą – mówił w Radiu ZET szef sejmowej komisji gospodarki i rozwoju. Dodaje, że będzie to "formuła zbliżona do tej z 2016 roku".

Jeśli potrzebujemy większych dochodów, wzrostu gospodarczego i komfortu klientów, to jest to kompromisowa propozycja – ocenia ekonomista. Co z poparciem innych partii? Polityk Trzeciej Drogi odpowiada, że KO jest "za", a nawet dalej – chce wszystkich niedziel handlowych.

Odmienne zdanie Lewicy? - Pani minister [Dziemianowicz-Bąk – red.] musi brać pod uwagę to, że gospodarka się zmieniła i nie tylko w formie fizycznej można zrobić zakupy i ktoś pracuje w niedzielę – komentował Gość Radia ZET. Petru dodaje, że "nikt nie musi chodzić do sklepu w niedzielę, jak ma zwyczaj niechodzenia, to niech nie chodzi".