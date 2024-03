Wiceszef MRiRW dodaje, że policja nie powinna prowokować ludzi, którzy mają w sobie dużo emocji. - Wystąpię z oficjalnym dokumentem do ministra Kierwińskiego, by poznać jak najwięcej szczegółów. Będę żądał wyjaśnień od policji, od MSWiA dlaczego była taka sytuacja – zapowiedział w Radiu ZET Michał Kołodziejczak. Wiceminister tłumaczy, że "całkiem niedawno w Polsce była zmiana rządu, zmiany w służbach, policji też zachodzą w płynny sposób" i dodaje: - Nie wiem, jacy policjanci i jak się zachowali, chcę też wiedzieć, jak zachowywali się demonstracji, kto jest zatrzymany, kto powodował burdy, dlatego będę żądał wyjaśnień.

"Byłem i pozostaję z rolnikami"

Gość Radia ZET zapowiedział również: - Każdy rolnik, który został zatrzymany będzie mógł liczyć na moją pomoc i może już liczyć od teraz. Zapewnia, że od początku był i pozostaje z rolnikami. Dopytywany przez prowadzącego o to, czy jeśli ze strony policji będzie zarzut wobec rolnika, że użył siły wobec policjanta, to on da poręczenie takiemu rolnikowi, Kołodziejczak zapowiada, że tak. - Poprosi pan ministra sprawiedliwości, żeby był łagodny wobec zatrzymanych rolników? – padło pytanie. - Tak. Polskie rolnictwo nie poradzi sobie z obecną sytuacją, jeśli nie zostanie rozwiązana – odpowiedział Michał Kołodziejczak.

Wiceminister zapowiada również, że wyśle dokumenty do szefa Solidarności Piotra Dudy, „dlaczego działał w taki sposób, że na demonstracji, którą zorganizował, dzieją się takie rzeczy”. - Dopóki protesty były organizowane przez zwykłych rolników, to nie było takich rzeczy. Wczoraj organizowała Solidarność – zaznacza polityk. Wiceminister nie wierzy w to, że jakikolwiek rolnik chciał wczoraj działać z premedytacją przeciwko policji czy przeciwko rządowi.

Michał Kołodziejczak o wycofaniu się KE

Czy Komisja Europejska wycofa się z Zielonego Ładu dla rolnictwa? - Uważam, ze zmiany będą duże. Komisarz Wojciechowski wyszedł trochę przed szereg, jako pierwszy chciał przedstawić dobre informacje, ale wiadomo, że dobre informacje chciałby przedstawić każdy – odpowiada wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi. Dodaje, że premier Tusk przekaże już w sobotę polskim rolnikom szczegóły. Kołodziejczak zapowiada: - Z informacji, które do mnie docierają wynika, że będą duże ustępstwa, udogodnienia, jeśli chodzi o Zielony Ład, wyłączone kary.