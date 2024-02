Hołownia, w ramach lekcji obywatelskiej, spotkał się w piątek z uczniami I Liceum Ogólnokształcącego im. Z. Krasińskiego w Ciechanowie. Na późniejszej konferencji prasowej dziennikarze pytali go o zapowiedź uwolnienia dla Polski do 137 mld euro z funduszu spójności i Funduszu Odbudowy.

Marszałek Sejmu powiedział, że "to wspaniała wiadomość, bardzo dobry dzień". Czekaliśmy na to bardzo długo, olbrzymia w tym zasługa premiera (Donalda Tuska), ale też naszej minister (funduszy i polityki regionalnej) Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, wiceministra Jana Szyszki. Wszyscy robiliśmy, co mogliśmy, przy użyciu wszystkich narzędzi, które mamy, żeby przekonać społeczność europejską, międzynarodową, że Polska jest częścią Europy, że Polska jest krajem bezpiecznym, za chwilę mam nadzieję, znowu w pełni praworządnym - powiedział Hołownia.

I te pieniądze są po prostu naszymi pieniędzmi. One nam się należały w tym sensie, że proszę pamiętać, że KPO to jest pożyczka, którą wszystkie kraje zaciągają. PiS wprowadził nas w sytuację, w której ze swoich głupich, trzeba to powiedzieć wprost, motywacji, w której wzięliśmy pożyczkę, zobowiązani jesteśmy, będziemy do spłaty rat, procentu, a nie mamy do dyspozycji kapitału - zauważył marszałek Sejmu.

W Sejmie o straconych europejskich pieniądzach

Jak zaznaczył, Polska już straciła ileś tych pieniędzy europejskich bezpowrotnie. O tym będzie mowa na następnym posiedzeniu Sejmu - zapowiedział. Podkreślił, że odblokowanie funduszy unijnych dla Polski to realizacja jednego z postulatów koalicji 15 października.

Oświadczenie Tuska i von der Leyen

W piątek, po spotkaniu w Warszawie z premierem Donaldem Tuskiem w Warszawie, szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała, że w przyszłym tygodniu zapadną dwie decyzje ws. funduszy europejskich dla Polski. Uwolnią one do 137 mld euro z funduszu spójności i Funduszu Odbudowy.