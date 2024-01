Na czym polega 500 plus na psa i kota?

Program 500 plus na psa i kota jest realizowany tylko przez wybrane samorządy. Należy podkreślić, że nie jest to program rządowy. Dzięki przyznawaniu dofinansowania na niektóre zabiegi weterynaryjne ma zapobiegać bezdomności psów i kotów oraz zmniejszyć liczbę zwierząt, które trafią do schronisk.

Ceny zabiegów weterynaryjnych rosną wraz z rosnącą inflacją. Dlatego warto skorzystać z programu, który oferują lokalne samorządy. Dofinansowanie 500 plus na kota i psa może pokryć nawet w 100 proc. kosztów kastracji, sterylizacji i czipowania.

Co trzeba zrobić, żeby dostać 500 plus na psa i kota?

By otrzymać dofinansowanie na zabiegi weterynaryjne, właściciel czworonoga powinien złożyć odpowiedni wniosek oraz dołączyć dokument, który potwierdzi, że jest mieszkańcem danej gminy. Czasami wymaga się również potwierdzenia opłacania podatków w danej gminie i zaświadczenia o statusie studenta na miejscowej uczelni. Trzeba również pamiętać o tym, że zwierzę, na które wnioskodawca chce otrzymać dofinansowanie powinno być starsze niż pół roku, a jego stan zdrowia musi pozwalać na bezpieczne podanie znieczulenia lub narkozy.

Gdzie złożyć wniosek na 500 plus na psa i kota?

Program 500 plus na psa i kota jest zarządzany przez samorządy, więc to tam warto szukać informacji. Pierwszym krokiem powinno być sprawdzenie, czy nasza gmina lub miasto oferują ten rodzaj wsparcia dla właścicieli czworonogów. Niestety, nie wszystkie samorządy udzielają dofinansowania na zabiegi weterynaryjne. Najlepiej skontaktować się z urzędem miasta lub gminy, w której mieszkamy, aby upewnić się, czy możemy liczyć na tego typu środki, a następnie złożyć wniosek.

Kiedy złożyć wniosek o 500 plus na psa i kota w 2024 roku?

Program 500 plus na psa i kota może zostać uruchomiony w różnych okresach. Zazwyczaj rekrutacje startują pod koniec pierwszego kwartału lub na początku drugiego. Na przykład w Warszawie start programu planowany jest na początek drugiego kwartału 2024 roku. Lokalne samorządy mogą same wyznaczać termin składania wniosków oraz zmienić go z powodu konieczności nowych przetargów publicznych.

Zabiegi weterynaryjne nie będą finansowane od razu na początku 2024 roku. Zazwyczaj program 500 plus na psa i kota startował w marcu lub kwietniu. Warto jednak śledzić Biuletyny Informacji Publicznej miast i gmin, w których mieszkamy, aby być na bieżąco z informacjami o startach programów.

Do kiedy można starać się o 500 plus na psa i kota w 2024 r.?

Ostateczny termin, do którego można złożyć wniosek o 500 plus na psa i kota w 2024 r., zostanie ustalony indywidualnie przez samorządy. W ubiegłym roku większość gmin dawała mieszkańcom czas do listopada lub grudnia. By dokładnie sprawdzić, do kiedy można ubiegać się o dofinansowanie, najlepiej skontaktować się z urzędem gminy, w której mieszkamy.