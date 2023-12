Lewica zaproponowała projekt ustawy, który ma na celu połączenie renty rodzinnej i świadczenia emerytalnego dla osób, które straciły współmałżonka.

Dla kogo renta wdowia?

Zgodnie z projektem, uprawnieni do nowego świadczenia mieliby być nie tylko ubezpieczeni w ZUS, ale także w KRUS oraz emeryci mundurowi. Obywatele mieliby sami wybierać, czy chcą pozostać przy 100% swojego świadczenia i dołożyć do niego 50% renty rodzinnej po zmarłym małżonku, czy też w całości skorzystać z renty rodzinnej i zachować 50% własnej emerytury.

Projekt zakłada, że tzw. renta wdowia nie mogłaby być wyższa niż 7,6 tys. zł brutto miesięcznie. Projekt ustawy Lewicy został złożony w zeszłym roku, ale trafił do zamrażarki sejmowej marszałek Elżbiety Witek. Teraz został z niej wyciągnięty. Ma być ukłonem rządu Donalda Tuska wobec seniorów i kontrą wobec świadczeń poprzedniego rządu, a więc tzw. trzynastej oraz czternastej emerytur.

Kobiety w Polsce statystycznie żyją dłużej, co oznacza, że także częściej są wdowami i tracą współmałżonka. Taka strata wiele kosztuje, nie tylko emocjonalnie, co jest oczywiste. Ale to także koszt finansowy. Kiedy znika druga osoba, nie znika połowa kosztów utrzymania gospodarstwa domowego. Dlatego będziemy popierać projekt znajdujący się w Sejmie, będziemy też proponować własne rozwiązania dotyczące renty wdowiej - mówiła w TVN24 minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

"Nie ma zagrożenia, żeby to świadczenie nie weszło w życie"

Kluby mogą mieć też swoje uwagi i korekty, ale nie ma zagrożenia, żeby to świadczenie nie weszło w życie w przyszłym roku - mówi w rozmowie z money.pl Tomasz Trela. Chyba że dziura budżetowa wyniesie 300 mld zł i pozabudżetowe zobowiązania będą kolosalne. Nie przewiduję tego, ale po byłych rządzących można spodziewać się wszystkiego - ocenia polityk.

Renta wdowia to świadczenie mające na celu wsparcie finansowe osób, które straciły współmałżonka. W Polsce obecnie funkcjonuje renta rodzinna przyznawana wdowie lub wdowcowi, którzy spełniają określone warunki.