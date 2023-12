Po względnym uspokojeniu sytuacji na rynku mieszkaniowym we wrześniu i październiku, mogły pojawiać się pytania, czy sama końcówka bieżącego roku nie przyniesie kolejnego wzrostu sprzedaży mieszkań. Chodzi o sytuację spowodowaną przewidywanym zakończeniem programu Bezpieczny Kredyt 2 proc. w styczniu 2024 r. Najnowsze, wstępne dane portalu RynekPierwotny.pl z listopada wskazują, że w przypadku rynku deweloperskiego taki scenariusz po części się zrealizował. Zsumowana sprzedaż nowych mieszkań na sześciu dużych rynkach wyraźnie wzrosła bowiem względem słabszego października 2023 roku. Na podstawie danych z największej w Polsce bazy ofert deweloperów i systemu BIG DATA RynekPierwotny.pl, warto sprawdzić, co i za ile w minionym miesiącu deweloperzy sprzedawali w największych miastach.

Reklama

Warszawa: rekord cenowy oraz przewaga Białołęki

Wstępne listopadowe dane RynekPierwotny.pl wskazują, że miała miejsce sytuacja, której w Warszawie można było spodziewać się już od kilku miesięcy. Mianowicie, średnia cena za 1 mkw. w ofercie stołecznych deweloperów przekroczyła 16 000 zł. Dokładny listopadowy wynik to 16 155 zł/mkw. Lepszą wiadomością dla nabywców jest fakt, że utrzymał się trend wzrostowy dotyczący liczby dostępnych ofert. Stołeczna podaż wróciła do poziomu wyższego niż w sierpniu br. Warto odnotować, że w listopadzie najczęściej sprzedawały się nowe lokale z Białołęki (19 proc. sprzedaży). Tamtejsze mieszkania średnio kosztują u deweloperów 11 600 zł/mkw. Z kolei w całym mieście listopad upływał pod znakiem dominacji sprzedanych nowych lokali za 12 000 zł/mkw. - 15 000 zł/mkw. (34 proc.) oraz 15 000 zł/mkw. - 20 000 zł/mkw. (36 proc.).

Reklama

W Krakowie nadal są problemy z podażą mieszkań

Reklama

Jeżeli chodzi o drugie największe miasto w Polsce, to tam listopad również zakończył się liczbą nowych ofert większą od sprzedaży. Dodatnie saldo było jednak dużo mniejsze niż w stolicy. Krakowski rynek deweloperski niestety nadal boryka się z poważnym kryzysem podażowym. Liczba dostępnych ofert deweloperów przez rok spadła w Krakowie o 47%. Analogiczny wynik z Warszawy to (-32 proc.). W listopadzie krakowskie nowe mieszkania znów podrożały (o ok. 150 zł/mkw.) osiągając średnią ofertową cenę na poziomie 15 600 zł/mkw. Przez cały miniony miesiąc, na krakowskim rynku dominowały nowe lokale kosztujące 12 000 zł/mkw. - 15 000 zł/mkw. (43 proc. sprzedaży) oraz 15 000 zł/mkw. - 20 000 zł/mkw. (40 proc. sprzedaży).

Wrocławski listopad pod znakiem małego spadku cen

Ostatni rynek deweloperski z „wielkiej trójki” doświadczył w listopadzie niewielkiego spadku średnich ofertowych cen mieszkań (do poziomu 12 932 zł/mkw.). Liczba ofert pozostała natomiast niezmieniona na skutek zrównania sprzedaży oraz nowych wprowadzeń. Lepszą informacją dla klientów firm deweloperskich z Wrocławia jest natomiast wciąż dość wysoki udział transakcji za 8000 zł/mkw. - 9000 zł/mkw. Mieszkania w tym przedziale cenowym stanowiły w listopadzie jedną trzecią rynku deweloperskiego z Wrocławia.

Łódź: rośnie nie tylko podaż, ale również cena 1 mkw.

Łódzki rynek deweloperski już od dłuższego czasu jest najspokojniejszy cenowo. Mimo tego, listopad przyniósł historyczny rekord w postaci średniej ofertowej ceny u deweloperów przekraczającej 10 000 zł/mkw. po raz pierwszy w historii (dokładny wynik z Łodzi: 10 084 zł/mkw.). Poza tym na łódzkim rynku znów wzrosła podaż, która obecnie jest o 16 proc. większa niż przed rokiem. W listopadzie klienci łódzkich deweloperów najchętniej wybierali lokale kosztujące 8000 zł/mkw. - 9000 zł/mkw. (28 proc. sprzedaży) oraz 10 000 zł/mkw. - 12 000 zł/mkw. (27 proc. sprzedaży).

Poznański rynek pobił kolejny rekord cenowy lokali

Poznań był w listopadzie następnym miastem, które zaliczyło rekord cenowy. Mowa o stawce 12 243 zł/mkw. jako średniej z cenników deweloperów. Wzrost średniej ceny o ok. 600 zł/mkw. to nie jedyna ważna wiadomość z Poznania. W Stolicy Wielkopolski był bowiem widoczny dość wyraźny wzrost wielkości oferty. Dzięki niemu, roczny spadek podaży ukształtował się w listopadzie na poziomie (-6 proc.). To spadek dużo mniejszy od wyniku z Wrocławia (-39 proc.) i Trójmiasta (-33 proc.). W listopadzie poznaniacy najczęściej kupowali nowe "M” za 10 000 zł/mkw. - 12 000 zł/mkw. Takie mieszkania generowały 40 proc. sprzedaży deweloperów.

Trójmiasto nadal cenowo goni Kraków oraz Warszawę

W ostatniej kolejności warto zajrzeć do Trójmiasta. Jest to trzeci najdroższy rynek deweloperski, który w listopadzie (po kolejnej podwyżce) zmniejszył dystans cenowy względem Krakowa i Warszawy. Najnowsza średnia stawka z cennika trójmiejskich deweloperów to 14 637 zł/mkw. Dalsze podwyżki wróży listopadowy spadek wielkości oferty nowych mieszkań. W listopadzie nabywcy najczęściej wybierali z tej oferty nowe mieszkania za 10 000 zł/mkw. - 12 000 zł/mkw. Odpowiadały one za 32 proc. trójmiejskiej sprzedaży.