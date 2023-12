Z ustaleń portalu wynika, że "w przypadku znacznej części działek wpisy dotyczą aktu darowizny przenoszącej własność nieruchomości Daniela Obajtka na jego syna Piotra, ale z prawem użytkowania nieruchomości przez Daniela Obajtka".

Prezes PKN OrlenDaniel Obajtek skomentował artykuł Wirtualnej Polski w mediach społecznosciowych.

"Sprawę kieruję na drogę prawną"

Redakcjo @wirtualnapolska i @SzJadczak- mój majątek został wielokrotnie prześwietlony, a to, co komu przekazuję, jest moją prywatną sprawą. Prawo do prywatności jest jednym z podstawowych praw każdego człowieka i dotyczy także osób publicznych. Łamiecie każde standardy, a etyka dziennikarska to pojęcie, które - jak widać po opublikowanym tekście - jest dla Państwa czymś kompletnie nieznanym. Warto je poznać, jeśli ktoś mianuje się dziennikarzem. Sprawę kieruję na drogę prawną - napisał na portalu X Daniel Obajtek.