3 grudnia: Czy to niedziela handlowa?

3 grudnia 2023 roku to niedziela niehandlowa i większość sklepów jest zamknięta. Jeżeli planujesz dzisiaj zakupy, musisz przełożyć je na inny dzień lub kolejną niedzielę.

W grudniu przypadają aż dwie niedziele handlowe. Po niedawnej zmianie przepisów niedziele handlowe w grudniu przypadają 10 oraz 17 grudnia.

Reklama

Niedziele handlowe grudnia. Jedna miała być w Wigilię

Reklama

Według ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni niedziele handlowe przypadają 7 razy w ciągu roku: w ostatnią niedzielę stycznia, kwietnia, czerwca oraz sierpnia, w niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy oraz w dwie niedziele przed pierwszym dniem Bożego Narodzenia. W tym roku przypadały one 17 oraz 24 grudnia. Niedziela handlowa w Wigilię Bożego Narodzenia wzbudziła jednak sprzeciw.

Początkowo do Sejmu trafiła nowelizacja ustawy, według której niedzielę handlową z 24 grudnia przenoszono na 10 grudnia i ograniczono handel tego dnia do godziny 14.00 (tak, jak miałoby to miejsce w Wigilię).

Reklama

Zmiany w ustawie o zakazie handlu. Kiedy zrobimy zakupy?

W środę, 29 listopada 2023 roku, Sejm przyjął nowelę tej ustawy przygotowaną przez Polskę 2050-TD. Zgodnie z nią "jeżeli niedziela poprzedzająca pierwszy dzień Bożego Narodzenia przypada na dzień 24 grudnia, zakaz, o którym mowa, w art. 5, nie obowiązuje w dwie kolejne niedziele poprzedzające niedzielę przypadającą na 24 grudnia".

W niedzielę handlową 10 grudnia nie będzie ograniczenia handlu do godziny 14.00.