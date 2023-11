Matysiak podczas czwartkowej rozmowy została zapytana, czy podpisałaby się pod postulatem anulowania projektu budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Nie, nie podpisałabym się pod takim postulatem - odpowiedziała.

Pytana o zapowiedzi polityków Koalicji Obywatelskiej - skontrolowania projektu CPK - odparła, że "nie do końca wierzy, że Platforma Obywatelska wyrzuci cały ten projekt do kosza. Myślę, że byłoby to nieodpowiedzialne - oceniła.

"Potrzebujemy rzeczowej dyskusji"

Potrzebujemy takiej spokojnej, rzeczowej dyskusji na temat tego projektu, na temat projektu nowego lotniska. Tutaj Lewica zajęła jasne stanowisko w wyborach: mówiliśmy o tym, że +nie+ dla nowego lotniska, ale +tak+ dla rozbudowy sieci kolejowej i linii kolejowych dużej prędkości - zaznaczyła posłanka.

Osobiście jestem zdania, że to będzie dla nas bardzo duży skok rozwojowy. Nie rozumiem na przykład obiekcji związanych z rozbudową infrastruktury kolejowej. Naprawdę, najwyższa pora, byśmy mieli kolej dużych prędkości. (...) Tutaj argumentów jest sporo - wskazywała.

"PiS nie chciało rozmawiać z opozycją"

Matysiak dodała, że przez ostatnie lata PiS nie chciało rozmawiać z opozycją, nie chciało przekonywać innych formacji do poparcia tego projektu, było przekonane, że to jest tylko ich projekt, że oni sami to zrobią, choć oczywiście było to zupełnie niemożliwe, bo tak wielkich projektów infrastrukturalnych nie buduje się w jedną kadencję. To projekt rozpisany naprawdę na wiele lat i tutaj, jak już wielokrotnie się wypowiadałam, potrzebujemy takiego myślenia sztafetowego - powiedziała posłanka.

Zauważyła, że PO reprezentuje takie podejście np. w przypadku projektów budowy energetyki jądrowej w Polsce. Dodała jednak, że nie powinno dyskutować się o ewentualnej zmianie lokalizacji planowanej elektrowni jądrowej, tylko należy jak najszybciej zacząć budowę.

Czym jest CPK?

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. ha ma być wybudowany port lotniczy. Pierwszy etap lotniska, czyli dwie równoległe drogi startowe i infrastruktura do obsługi 40 mln pasażerów, ma zostać uruchomiony w 2028 r. Plan Generalny CPK zakłada, że następnie port będzie w sposób modułowy rozbudowywany. Spółka CPK jest w 100-proc. własnością Skarbu Państwa.