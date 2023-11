Kasy samoobsługowe w każdym Lidlu

Lidl dąży do tego, aby do końca 2023 roku kasy samoobsługowe były dostępne w każdym sklepie. Aktualnie w Polsce otwartych jest ponad 800 sklepów, a w pierwszej połowie roku zamontowanych w nich było już około 4800 kas samoobsługowych.

Kasy samoobsługowe w sklepach Lidl pojawiły się trzy lata temu. Aktualnie funkcja ta rozszerzana jest na kasy XXL. Już w połowie roku było ich ok. 1200.

Samoobsługowe kasy XXL w Lidlu

Lidl wprowadza nie tylko standardowe kasy, lecz także kasy samoobsługowe XXL. Z danych wynika, że są one dostępne już w przeszło 400 sklepach. Jak wskazuje nazwa, są to kasy o zdecydowanie większych rozmiarach.

Kasy XXL mieszczą znacznie więcej produktów od tych tradycyjnych, w związku z tym jest to rozwiązanie skierowane dla osób, które chcą samodzielnie skasować większe zakupy, co w standardowych kasach może być niewygodne. Powiększono dwukrotnie strefę pakowania.

Co więcej, w kasach tych stosowane jest również inne rozłożenie kategorii produktów na ekranie. Jak zapewnia Lidl, dzięki temu zakupy mają być jeszcze bardziej intuicyjne.

Nie tylko kasy XXL

Lidl w 2023 roku postawił sobie za cel nie tylko wprowadzenie kas samoobsługowych w każdym ze sklepów. W tym roku postawiono również na zmianę cenówek. Aktualnie już wszędzie są one cyfrowe.

Elektroniczne cenówki pozwalają na szybką zmianę cen, bycie na bieżąco, brak nieprzyjemnych niespodzianek przy kasie, kiedy to, co w systemie, nie zgadza się z ceną ze sklepu. Jest to ułatwienie dla klientów oraz pracowników, którzy nie muszą już zmieniać cen ręcznie. Ponadto dzięki temu Lidl oszczędzi nawet 120 ton papieru rocznie.